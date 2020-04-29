中國建樓封頂500米 不爭搶世界第一摩天高了

中國有關當局近日推出新規，嚴格限制各地盲目規畫建設超高層“摩天樓”，並明定一般不得新建“500公尺以上建築”，這也代表中國宣告退出搶建世界第一高樓的戰局。此前，中國多地盲目搶建摩天大樓，卻相繼爆發資金、施工等問題因而停擺淪為“爛尾樓”。

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據中央社今天報道稱，限高500公尺，中國不再搶建世界第一高樓。

眼下全球最高的摩天樓是迪拜的哈里發塔，樓高828公尺。而目前中國大陸第一高樓是上海中心大廈，樓高632公尺。此前，中國多地盲目搶建摩天大樓，卻相繼爆發資金、施工等問題因而停擺淪為“爛尾樓”。

報道稱，中國住房和城鄉建設部、國家發展改革委員會27日聯合下發“關於進一步加強城市與建築風貌管理的通知”，並於今天公布。據通知稱，這是為了貫徹落實“適用、經濟、綠色、美觀”新時期建築方針，治理“貪大、媚洋、求怪”等建築亂象。通知明定，嚴格限制各地盲目規畫建設超高層“摩天樓”，一般不得新建500公尺以上建築，各地因特殊情況確需建設的，應進行消防、抗震、節能等專項論證和嚴格審查，審查通過的還需上報住房和城鄉建設部、國家發展改革委複核，未通過論證、審查或複核的不得建設。

據報道，中國大陸此前搶建第一高樓可謂前仆後繼。中國遠大集團2013年在長沙市舉行奠基典禮，宣稱要蓋比哈里發塔還高10公尺的“天空城市”，結果到現在沒見影子，基地還淪為養魚池塘。2014年，蘇州動工建設結構高度達598公尺的中南中心，連上“塔冠”最高可達729公尺，企圖躍為中國第一高樓、世界第二高樓，但隔年就傳出資金等問題停擺迄今。2017年10月，已經有一座468公尺摩天大樓出問題迄今沒蓋好的成都市，公開拍賣一塊住商用地，條件是要蓋建築高度677公尺的摩天樓，企圖奪下“中國第一高樓”的頭銜。

但中海地產得標後，這個成都新區超高層項目卻傳出興建高度可能被降到468公尺，陸媒報導指向因為中央有意見。中海去年10月開工後沒多久就停工迄今，最新傳出的批准興建高度略增為490公尺。

據該報道說，另一棟原本規畫高度636公尺的武漢綠地中心，也因為中央要求不得超過500公尺，去年主體結構正式封頂，建築高度475公尺。雖然未能如願超越上海中心大廈，但仍可號稱是“華中第一高樓”。