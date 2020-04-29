中國疫情境外輸入仍憂 境內昨天確診報1例
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中國國家衛生健康委員會今天公告，4月28日全國報告新增新冠肺炎確診病例22例，其中21例為境外輸入病例，1例為本土病例；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，也為境外輸入疑似病例。
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據路透社今天報道稱，4月28日中國大陸新增新冠肺炎確診病例22例，其中21例為境外輸入。根據中國國家衛生健康委員會周三公告，4月28日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例22例，其中21例為境外輸入病例，1例為本土病例（廣東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，為境外輸入疑似病例（內蒙古1例，上海1例）。
境外輸入現有確診病例553例（含重症病例22例），現有疑似病例7例。累計確診病例1,660例，累計治癒出院病例1,107例，無死亡病例。
當日新增治癒出院病例23例，解除醫學觀察的密切接觸者627人，重症病例數無變化。
該報道稱，湖北無新增確診病例，無新增治癒出院病例，無新增死亡病例，無現有確診病例，無重症病例。累計治癒出院病例63,616例（武漢46,464例），累計死亡病例4,512例（武漢3,869例），累計確診病例68,128例（武漢50,333例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。
據路透社說，香港特別行政區1,037例（出院811例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院33例）。