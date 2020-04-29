中國重炮轟彭佩奧 批壞了做人底線四大罪

美國國務卿蓬佩奧多次針對新冠肺炎疫情而抨擊、指責北京。中方最近連續兩天透過官媒央視予以嚴詞回擊，除指責蓬佩奧散播“政治病毒”，還批評他“背負四宗罪”、“突破做人底線”。中國外交部發言人也多人齊轟彭佩奧。

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據中央社今天報道，連環重砲回擊，中國官媒指蓬佩奧背負四宗罪。

官媒中央電視台27、28日連續兩天在晚間新聞聯播中鎖定蓬佩奧（Mike Pompeo），播放分別題為“散播‘政治病毒’的蓬佩奧正把自己變成人類公敵”、“背負四宗罪的蓬佩奧突破做人底線”的評論。28日的評論指美國歷史上從未見過蓬佩奧這樣的國務卿，“硬是把在中情局期間撒謊、欺騙、偷竊那一套帶到美國外交場合，斷崖式拉低了美國的聲望。疫情發生以來，蓬佩奧變本加厲，其所作所為已經突破做人的底線”。

據報道稱，中國官方評論還列舉了蓬佩奧背負的“四宗罪”，包括：推動“斷供”世界衛生組織（WHO）組織、為掩蓋美國政府應對疫情不及格而不斷“甩鍋”中國、繼續對伊朗和古巴等國搞“極限施壓”而在疫情下釀成更大人道主義災難，以及不顧美國民眾生命而一味追求政治私利。據評論還說，“蓬佩奧的所作所為，失信於美國人民，透支美國外交信譽，為害全球抗疫合作，成為美國巨大的恥辱與不幸”。

新聞聯播接着還播發新華社的國際時評“蓬佩奧式荒誕邏輯包藏禍心”，指稱“美式甩鍋”的背後是美國當局千方百計在為掩飾自身問題尋找借口和替罪羊。

中央社說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴散全球後，蓬佩奧多次抨擊、指責中國，包括日前接受美國大眾新聞頻道（Fox News）訪問時說，“即使在今天，中國政府也不允許美國科學家進入中國，不只是進入武漢實驗室，還包括任何可以了解這種病毒、了解它的起源的地方”。蓬佩奧還說，“我們知道疫情始於一個（實驗室），但我們需要查清楚此事。這是一場持續的流行病。中國沒有做到我們需要的透明和開放”。據蓬佩奧表示，中國政府可能早在去年11月就掌握了第一個病例出現的訊息；同時可以確定的是，12月中旬以前北京就已知曉疫情，但中方卻延遲向世人及世衛組織公開此事。

中央社說，對此，中國外交部發言人耿爽24日在例行記者會回應說，“蓬佩奧先生不要以為，自己在對外表態時，只要加上‘可能’這個詞就可以任意地進行栽贓”“蓬佩奧這些話毫無事實依據，完全是為了嫁禍於人而信口開河，與當前國際社會的普遍共識更是背道而馳”。