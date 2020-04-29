中國非洲豬瘟疑反撲 官方也指依然嚴峻

中國已基本上控制住了國內的新冠病毒疫情，但另一種影響牲畜的高傳染性疾病非洲豬瘟卻再次出現，並引發了對中國疫情報告準確性的質疑。中國農業農村部今天組織召開非洲豬瘟防控等工作督導總結視訊會議，警告非洲豬瘟疫情局勢嚴峻。

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據華爾街日報今天報道說，中國稱非洲豬瘟疫情穩定，但病豬數量再次攀升。中國已基本上控制住了國內的新冠病毒疫情，但另一種影響牲畜的高傳染性疾病非洲豬瘟卻再次出現，並引發了對中國疫情報告準確性的質疑。

從去年11月中旬開始的大約四個月里，中國的養豬場沒有報告新的非洲豬瘟病例。非洲豬瘟是一種致命的出血性疾病，去年導致中國約1.2億頭豬死亡。中國有關部門2月份曾表示，非洲豬瘟疫情穩定。自3月中旬以來，中國農業農村部報告了全國範圍內的一連串新非洲豬瘟病例，印證了一些獨立獸醫和農業顧問自去年年底以來就一直秉持的觀點：這種疾病仍在流行。

華爾街日報今天指，中國農業農村部未回復置評請求。

據中央社今天報道稱，中國官方指中國非洲豬瘟防控仍嚴峻，生豬生產基礎還不穩。

中國農業農村部今天表示，當前非洲豬瘟防控形勢依然複雜嚴峻，生豬恢複發展的基礎還不牢固。按照官方先前通報，有些地方對疫情存在瞞報漏報和失職瀆職。根據農業農村部官網，今年3月份以來，中國各地發生13起家豬非洲豬瘟疫情，其中絕大多數疫情由違法違規調運引發。

據該報道，農業農村部今天組織召開非洲豬瘟防控等工作督導總結視訊會議。會議強調，各級畜牧獸醫部門要堅持生豬生產恢復和非洲豬瘟等重大動物疫病防控兩手抓，採取更務實的措施確保非洲豬瘟疫情不反彈，確保其他重大動物疫情保持平穩，為年底前生豬生產基本恢復到接近常年水準目標的如期實現，提供有力的防疫保障。

會議指出，當前非洲豬瘟防控形勢依然複雜嚴峻，生豬恢複發展的基礎還不牢固，必須持續強化各項防控措施。針對違法違規調運加劇疫情傳播風險、一些養殖主體不履行防疫主體責任等問題，全面加強監測排查。

據該報道說，今天的會議之前，農業農村部已派出14個督導組深入27個省區的54個市、54個縣督導非洲豬瘟防控和生豬生產，現場檢查場點超過200個。