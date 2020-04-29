京東上前台 香港再上市與遭初判劉強東性侵案連帶責

中國第2大電子商務企業京東集團已申請在香港交易所上市。繼在美國納斯達克市場後，京東將二次上市，本次的融資目標被認為是20億美元。兩天前，中國女留學生劉靜堯控告京東創始人劉強東性侵案出現新進展，明尼蘇達州法院27日駁回京東公司要求取消“為劉強東進入公寓性侵劉靜堯負連帶責任”的動議，明州刑事律師周東發表示，該動議的確可說是女方獲得初步勝利。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本經濟新聞今天報道稱，京東申請在香港上市。中國第2大電子商務企業京東集團（JD.com）已申請在香港交易所上市。繼在美國納斯達克市場後，京東將二次上市，本次的融資目標被認為是20億美元。阿里巴巴集團也在香港實施了二次上市。由於中美貿易摩擦等影響，美國對中國企業的壓力正在加強，討論回歸香港市場的中國企業似乎正在增加。

香港《南華早報》等對此事進行了報道。有可能在2020年7～12月上市。京東的宣傳負責人表示“不予置評”。此前，阿里巴巴2019年11月繼美國紐約證券交易所之後，完成了在香港的二次上市。據日本經濟新聞引述分析認為，由於中美貿易摩擦的影響，越來越多中國企業將選擇赴港上市。此外，在美國上市的“瑞幸咖啡”等4月爆出財務造假問題，這也提高了美國投資者對中國企業的不信任感。

京東業績堅挺。從2019財年（截至2019年12月）財報（美國會計準則）來看，凈利潤和營業收入均創出歷史新高。由於新型冠狀病毒疫情擴大，電商用戶正在增加。京東2020年1～3月的營業收入預計同比增加10％以上。不過在中國市場，京東與阿里巴巴的市場份額差距仍未縮小。

據世界日報報道，劉強東性侵案，女方贏第1個動議，法官裁決京東有連帶責任。中國女留學生劉靜堯(Jingyao Liu)控告京東創始人劉強東性侵案出現新進展，明尼蘇達州法院27日駁回京東公司要求取消“為劉強東進入公寓性侵劉靜堯負連帶責任”的動議，明州刑事律師周東發表示，該動議的確可說是女方獲得初步勝利，不過，由於該案目前仍屬“程序”階段，儘管動議遭駁回，但不代表女方會在即將開始的實質審判贏得官司。

劉靜堯是在去年四月向明州法院提起民事訴訟，原告的起訴書中，一共提出了六項指控，其中三項控訴對象為劉強東，包括“劉強東於車內意圖傷害和毆打”、“劉強東於車內非法限制其自由”、“劉強東在公寓內對女方性侵和毆擊”，另外三項則控訴京東公司需負連帶責任，罪名包括“意圖在車內傷害和毆擊的連帶責任”、“在車內非法限制自由的連帶責任”、“進入公寓性侵和毆擊的連帶責任”。

周東發27日透過電話向世界日報表示，法官27日是針對京東公司要求法院取消上述第六項“為公寓性侵負起連帶責任”的控訴做出裁決，法官表示，現階段是將女方原告提出的訴狀說明假定為事實，並依據這些信息做出判決，但並不代表司法已經相信女方控訴。

據該報道稱，法官是根據女方訴狀陳述，判定劉強東從案發當晚的日本餐廳晚宴、到搭上車子，再進入公寓，屬於連續不斷的事實，而這段期間，劉強東的身分為“京東公司創始人”；此外，女方指出，她曾準備在公寓內告訴劉強東“我不要去你公司工作了”，且女方也提到，劉強東在公寓內曾告訴她，“你可以成為第二個鄧文迪”，因此假定公寓內發生的事件與“工作有關”，所以裁決駁回京東要求取消第六項控罪的動議。

周東發說，全案目前仍在走“程序”，還沒有進入實質審判，因此儘管27日法官駁回京東動議，但對於最後官司誰會獲得勝利，並沒有太大影響。他表示，此案接下來就會進入審判期，屆時雙方必須由專家參與審查證人、證物等可信度，需要花一些時間，加上現在疫情關係，預估這場官司還要耗費一年，恐怕才會有結果。

世界日報說，劉強東從去年11月至今，已經陸續辭去京東公司多項職務。