傳常委會聚焦抗疫成功 習近平罕見點名黑龍江

中國共產黨今天在北京召開中共政治局常委會，官方消息指中共總書記習近平今天在政治局常委會議上點名黑龍江省，要完善和加強疫情防控工作措施，抓緊排查漏洞、補齊短板，特別是加強醫院感染防控，全力以赴做好醫療救治。

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據中央社今天報道稱，習近平首度點名黑龍江：加強防疫，清查漏洞。在2019冠狀病毒疾病疫情高峰期過後，與俄羅斯接壤的黑龍江省，卻先後受到來自俄羅斯、美國境外輸入病例影響，疫情有擴大之勢。這是習近平在疾情發生後，首度公開點名黑龍江省要加強防疫。

此外，習近平再度強調，要確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。

該報道引據中國央視新聞，中共中央政治局常務委員會今天召開會議，分析國內外新冠肺炎防疫形勢，研究部署完善常態化疫情防控舉措，研究確定支持湖北省經濟社會發展一攬子政策，由習近平主持並發表講話。

習近平說，境外的疫情爆發成長態勢仍在持續，中國外防輸入壓力持續加大，國內防止疫情反彈的複雜性也在增加。疫情防控“這根弦必須時刻繃緊”，絕不能前功盡棄。各地區、各部門要有針對性地加強“外防輸入、內防反彈”舉措，為經濟社會秩序全面恢復提供有力保障。

他強調，要抓好重點地區、重點群體疫情防控工作。除黑龍江外，湖北省和武漢市要繼續加強社區防控，完善應急預案，加強對治癒患者的關心和幫助；北京市要繼續落實重點防控任務。

根據報導，這項會議指出，中共中央研究確定了“支持湖北省經濟社會發展一攬子政策”，從財政稅收、金融信貸、投資外貿等方面明確了具體措施。有關部門要會同湖北省認真抓好組織實施，儘快落實到位。

據中央社說，會議強調湖北省各級黨委和政府要在常態化防疫前提下，加快恢復生產生活正常秩序，加快復工復產、復市復業，紮實做好“六穩”工作。並要啟動一批重大項目，加快傳統基礎設施和5G、人工智能等新型基礎設施建設。