中國司法部長重要任命 傅政華退 習舊部唐一軍上

中國13屆全國人大常委會第17次會議29日上午經表決，決定任命遼寧省省長唐一軍為司法部部長，原司法部長傅政華滿65歲，屆齡卸任。

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據中央社今天報道說，中國人大常委會決定：唐一軍擔任司法部長。該報道引述新華社消息，中國13屆全國人大常委會第17次會議上午經表決，決定任命唐一軍為司法部部長，任命黃潤秋為生態環境部部長；原司法部長傅政華滿65歲，屆齡卸任。

消息還引據新京報，唐一軍出生於1961年，在浙江工作多年，曾任浙江省委辦公廳秘書、浙江省紀委秘書長等職。2005年至2017年，他在寧波工作12年，先後擔任寧波市紀委書記、政法委書記、市政協主席。2017年4月起，唐一軍升任浙江省委副書記、寧波市委書記。同年10月，調任遼寧省委副書記、代省長；2018年1月當選遼寧省長。他也是中共19屆中央候補委員。

今年4月21日，唐一軍參加平安中國建設協調小組第一次會議，座位排在中央政法委委員、國家安全部部長陳文清與中央政法委委員、武警部隊司令員王寧之間。

據官方消息介紹，黃潤秋原任生態環境部副部長，是九三學社中央委員會副主席。他就任生態環境部部長後，成為自1972年傅作義辭任中國水利電力部長之後，48年以來第3位黨外人士出任的部委正職。

黃潤秋生於1963年8月，湖南長沙人，1988年從成都理工大學博士研究生畢業後留校工作，歷任校長助理、水文系主任、環境與土木工程學院院長；1997年11月當選九三學社四川省副主委，2001年升任成都理工大學副校長。2007年12月，黃潤秋當選九三學社中央常委，2008年1月當選四川省政協副主席，晉陞副省部級，2014年1月任四川省人大常委會副主任。2016年3月，黃潤秋進京就任原環保部副部長，機構改革後於2018年3月任生態環境部副部長。2017年12月，當選九三學社第14屆中央委員會副主席。

據世界日報今天說，習近平舊部，遼寧省長唐一軍任中國司法部部長。據公開資料顯示，今年59歲的唐一軍在出任遼寧省長之前，曾經在浙江工作40多年，2002年任浙江省紀委常委、秘書長。當年10月，習近平轉任浙江省副省長、代省長，此後成為浙江省委書記。唐一軍與習近平共事多年，被視作習近平浙江舊部一員。