孟晚舟引渡案再過堂聽證時 采視頻方式

加拿大司法方面指，新冠疫情之下安全起見，中國電訊設備生產商華為副董事長孟晚舟的引渡聽證會以視像會議方式舉行；最高法院副首席大法官同意就案件中的雙重犯罪問題裁決前三天，會預先通知控辯雙方，而下次聽證會日期在六月十五日舉行。

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據頭條日報今天報道稱，孟晚舟引渡聽證會以視像會議舉行。目前美國司法部控告孟晚舟及華為位於美國的兩家子公司，竊取商業秘密等十六項罪名。孟晚舟現時正接受居家扣押。

新冠疫情之下，中國電訊設備生產商華為副董事長孟晚舟的引渡聽證會以視像會議方式舉行；最高法院副首席大法官同意就案件中的雙重犯罪問題裁決前三天，會預先通知控辯雙方，而下次聽證會日期在六月十五日舉行。

據該報道稱，現年四十八歲的孟晚舟被美國司法部指控和華為一起違反了美國對伊朗的制裁，要求將她從加拿大引渡到美國接受審理。受疫情影響此次引渡聽證會的庭審，以視像會議方式舉行。參加者包括檢控官、孟晚舟律師以及華為高管和一名即時傳譯員均參加了電話會議。不過，只有包括法官與書記員、警察等十六人在法庭現場。據了解，當中多人都戴着口罩，法庭的座位安排亦按衛生當局的指示。

該報道引據外媒消息，一些經過認可的媒體也參加了此次電話會議。而控辯雙方於三月下旬已曾以視像會議形式出席聽證會，不過孟晚舟當時並沒有出席。對此，孟晚舟代表律師表示，如果在疫情結束前得出裁決，孟晚舟只會在勝訴的情況下才會出庭。

孟晚舟目前正接受居家扣押，目前美國司法部控告孟晚舟及華為位於美國的兩家子公司，竊取商業秘密等十六項罪名。據該報道說，此案的核心被認定是有否雙重犯罪的問題，如控方未能證明孟晚舟在美國所犯的指控在加拿大也成立，則雙重犯罪不成立，就無法引渡孟晚舟。