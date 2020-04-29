彭佩奧不理央視三連罵 仍堅持要查中國病毒實驗室

中國官媒中央電視台連續3天“高規格”在新聞聯播中批評美國國務卿蓬佩奧，嚴厲指責彭佩奧犯下超越做人底線數宗大罪。但蓬佩奧今天繼續說，美國仍擔心中國的實驗室，全世界需要徹底了解疫情究竟如何在中國出現。

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據中央社今天報道稱，連3天被央視罵，蓬佩奧（Mike Pompeo）仍堅持對疫情源頭追究到底。

中國官媒中央電視台連續3天“高規格”在新聞聯播中批評美國國務卿蓬佩奧。蓬佩奧今天說，美國仍擔心中國的實驗室，全世界需要徹底了解疫情究竟如何在中國出現。蓬佩奧在接受“大眾新聞”（Fox News）訪問時說：“我可以告訴你，我們很擔心中國內部的實驗室。我還是擔心，中國共產黨對於那些實驗室出了什麼事，並未和盤托出。”

據蓬佩奧說，中國當局仍繼續隱瞞病毒相關資訊，不讓美國專家得知；“這是不對的，這對世界不斷構成威脅，我們需要徹底了解究竟發生了什麼事”。

據中央社說，中國央視27、28日連續2天在新聞聯播中鎖定蓬佩奧，分別播放題為“散播‘政治病毒’的蓬佩奧正把自己變成人類公敵”以及“背負四宗罪的蓬佩奧突破做人底線”的評論。中國央視更在今晚的新聞聯播中預告，中共黨媒“人民日報”將出版批評蓬佩奧的“鐘聲”文章，這篇文章題為“這樣的拙劣表演還要持續多久？”內容指蓬佩奧的言論“喪失底線”。

中央社說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情迄今在全球奪走超過20萬條人命，造成全球經濟衰退，美國和中國並為此針鋒相對。