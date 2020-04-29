東京都為首的日本全國知事要求延長緊急事態宣言

29日，日本召開了全國知事視頻會議，有42個都道府縣的知事出席，鑒於全國緊急事態宣言到5月6日結束，而新型冠狀病毒肺炎依舊處於蔓延階段，全國知事會決定提出全國延長緊急事態宣言的提案。

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日本東京都知事小池百合子29日在都政府大樓，就新型冠狀病毒疫情向媒體表示：“東京仍處於嚴峻狀態。希望延長緊急狀態宣言。”

日本首相安倍晉三4月7日傍晚在日本政府新型冠狀病毒感染第27次對策本部會議上宣布：基於防備新型冠狀病毒疫情蔓延的修改後《特別措施法》（新冠特措法），東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡7個都府縣進入緊急事態。4月16日，日本首相安倍晉三在第29次新冠感染症對策總部會議上表示，鑒於新型冠狀病毒疫情蔓延不斷擴大，將把實行緊急事態的範圍從7都府縣擴大到日本全域，即日本全國進入緊急事態，到5月6日為止。

全國進入緊急事態宣言在一定程度上阻止了新冠疫情從7個感染嚴重的中心都市向地方的蔓延，但是黃金周長假後依然存在跨越縣境的人員移動造成疫情擴大的風險，知事會將向中央政府提出緊急提議，要求原則上維持對所有都道府縣的緊急事態宣言狀態。

緊急提議指出特措法沒有罰則規定，對於要求停業而仍然營業的商業設施沒有有效的辦法，向中央政府要求修改法律。此外還提出，對確診感染者不配合在家隔離要求和對其行動軌跡進行調查時，也應該嚴肅處理。

而日本首相安倍晉三在4月29日的參議院預算委員會上，在談及由於新型冠狀肺炎的感染擴大實行的緊急事態宣言時指出：雖然說是5月6日結束，但是嚴峻的狀況依舊在持續。他表示難以按時全面解除緊急事態宣言。