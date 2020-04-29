法國《觀點》周刊：不是中國病毒 是中共病毒，習近平的黨對三件事應該負責

法國《觀點》周刊（Le Point）4月28日刊出呂克-德-巴魯奇（Luc de Barochez ）的社論，指出，中國在後奧威爾時代，黨控制一切。這場疫情證明，專制模式可以給世界帶來怎樣的災難。然而“習近平領導的中共卻以犧牲我們的自由為代價，要建立一個適應專制權力的國際體系。”

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該文指出，目前肆虐全球的病毒，不是中國病毒。它沒有國籍，沒有膚色，在2019年的11月，不知在什麼情況下（也許有一天能弄清楚），跨越了人獸界限，然後不到6個月，就傳遍全球，變成法國病毒，歐洲病毒，美國病毒，非洲病毒，亞洲病毒…不過歸根結底，這個殺死全球20多萬人，擊垮世界經濟的病毒，它是共產病毒。

譴責那些傳播病毒的人有多麼不公正的，尋找這場瘟疫起源和擴散的責任者就多麼有用。

這篇文章指出，中共總書記習近平領導的共產黨就是這場瘟疫的起源和擴散的責任者，應該這場瘟疫中對三件事負責：

第一，不顧2003年薩斯顯示野生動物的危險性，放棄執行禁止貿易野生動物的規定，放任市場買賣活的野生動物，人獸混雜，給疫情的生髮提供了條件。

第二，在疫情發生後，扼殺有關信息，導致疫情無聲蔓延，直到一月份，還在否認“人傳人”，並懲處了勇敢發出警報的武漢醫生李文亮。最終李文亮死於這個病毒。在一個基於恐懼的共產政權下，地方當局在數周之久都不願對正在發生的疫情危機發出警報。而且他們公布的死亡人數仍然值得懷疑。

第三，中共削弱國際抵抗疫情的合作，特別是在最近幾個月，發起網絡散播假消息運動，試圖甩掉目自己的責任，甚至聲稱病毒可能是美國製造的。

觀點周刊的評論說，當代中國是“後奧威爾”時代，政治，經濟，社會，文化與媒體被共產黨完全控制。而這次疫情證明，這樣的專制治理模式，會造成怎樣的損害。因為它不給個人倡議，公民責任，透明度，信息自由留出任何空間。

甚至連口罩，這個中國公民被剝奪言論自由的隱喻物件，由於越來越多政府要求其國民佩戴，也可能成為威脅中國以外其他國家人民言論自由的工具。

如同毛澤東或斯大林，習近平推動中共將權力集中在自己手裡。中國共產黨不僅用日益精緻的社會控制手段來奴役自己的民眾和鎮壓少數民族，它也想通過建立一個對專制體制更有利的國際體系，來輸出自己的模式。同時以“新絲綢之路”為幌子，將其對自由的有害影響擴展到全世界。

這篇評論最後說，長期以來，西方人一直相信經濟全球化將讓中國政權走向自由和民主。然而這個想法是多麼的錯誤！

在習近平統治下，中共來了個“大躍退”，退到了過去同意的改革之前。而他對這次疫情的笨拙管理，反而危害到他的全球野心。

現在關鍵問題來了：一國內部的政治制度從何時起，會對世界其他地方構成威脅？