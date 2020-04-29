準則？中澳入港檢疫安排延長一個月 但未有細節即豁免跨境學童和特定商務客

香港一連三日沒有武漢肺炎新增個案，但仍然決定把中國內地和澳門入境人士須強制檢疫14日的安排延長一個月至6月7日；不過，當局在未有細節的情況下，決定今天起豁免數以萬計由中國內地來港上學並即日返回內地的「跨境學童」和特定商務客的強制檢疫安排，並會與中國及澳門當局商討，若旅客在當地已隔離14日，抵港後可縮短檢疫期。

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工商界歡迎政府的豁免，期望儘快公布細節；但有醫學界人士質疑政府的放寬標準，認為應先放寬本土行業的防控措施，而不是變量較大的境外人士入境安排；另外，民主派議員亦質疑豁免範圍太闊，指過往每天來回深港兩地的商務人士有三千多人，不知當中有多少隱型帶菌者，擔心放寬內地人士入境限制是「引狼入室」，增加小區傳播病毒風險。另外，黃碧雲議員更質疑，台灣防疫工作良好，為何受同一條例規管的台灣人，卻不在豁免之列。

由中國內地、澳門及台灣抵港者須強制檢疫14日的規定將於5月7日屆滿，港府昨(28日)午宣布，延長規例一個月，但增加兩類人士獲得豁免，包括跨境學童和相關服務提供商，以及「符合香港經濟發展利益」的生產作業、業務活動或提供專業服務的人。食物及衛生局局長陳肇始在記者會上指出，行政長官會同行政會議昨已通過相關修例，稍後會刊憲公布詳情，今(29日)天零時生效。

不過，陳肇始未有交代修訂的實施細節及日期，例如獲豁免檢疫者是否須要驗病毒？如何界定特定商務客？涉及人數多少等問題仍未清晰。

食物及衛生局副秘書長陳偉基今早在電台節目解釋，教育局正研究何時複課，故此港府須先將「跨境學童」類別放列入豁免範圍，以便確定日子後，部門可按例處理校方申請。他沒有提供數據，但據非政府組織的公開數據，跨境學童人數超過二萬人。

至於何者符合「香港經濟利益」的商務客，陳偉基亦沒有提出定義，稱有待不同部門制定申請準則。他只是舉例說，在內地設廠的香港公司負責人，若須往反回內地發展業務而又有助香港經濟的，應可申請。他預料，申請宗數不會多，而有關人士完成申請豁免目的後便須離開，不容許非必須的應酬。

傳染病專科醫生曾祈殷表示，港府應先放寬本地人士的限制，才再考慮境外的。他更憂慮，跨境學童人數眾多，不慣與同學保持距離，且在香港沒有居所，一旦染疫，可能難以追蹤。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則認為，港府豁免跨境學童的決定來得太快，建議港府先觀察廣東省在五一假期後14至21天的疫情控制情況，才決定是否豁免。

商務客方面，梁子超建議，須與各省逐一商討，按省份的風險作出決定，且把豁免人數盡量減低，以及訂定在港活動限制，而中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，商務客須先在中國內地接受病毒測試，結果呈陰性才可過關，到香港後亦應留唾液樣本。