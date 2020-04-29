澳大利亞堅持獨立調查病毒疫情 北京說奉陪再嚴批小把戲

中國今天指責澳洲在圍繞澳洲政府推動對新冠肺炎疫情展開國際調查的爭端中“耍小把戲”，目前兩國的這一爭端不斷加劇，路透社說可能影響兩國之間的外交和經濟關係。

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據路透社今天報道稱，中國指責澳大利亞在關於新冠肺炎獨立調查的爭端中“耍小把戲”。

澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)表示，他提出的有關這種冠狀病毒如何發展和傳播的調查不會針對中國，但考慮到COVID-19已經導致20多萬人死亡，並使全球經濟大部分陷入停滯，調查是有必要的。莫里森說，“現在，世界希望對這一切是如何發生的展開一次獨立的調查，這似乎是完全合理和明智的，這樣我們就可以吸取教訓，防止它再次發生，”他說。

中國駐澳洲聯邦大使館大使成競業本周稱，由於澳洲推動對COVID-19病毒來源的調查，中國消費者可能迴避購買澳大利亞商品、避免赴澳求學。隨後澳大利亞的政府部長多次表示，中方是威脅進行“經濟脅迫”。

澳大利亞外交貿易部秘書長致電成競業表達關切。隨後中國駐澳大利亞大使館發布聲明，詳述了通話內容，引發澳洲外交貿易部的再次反駁。

中國駐澳洲大使館周三今天做出回應，在其網站上稱，通話內容“顯然是由澳方官員透露”，使館不得不作出表態，以正視聽。據中國駐澳使館發言人在聲明中稱，“中國駐澳使館從不玩小把戲，這不是我們的傳統。但如果有人要玩這類把戲，我們只好奉陪。”

路透社說，中國官媒對莫里森的表態予以強烈反駁。環球時報總編輯胡錫進在中國社交媒體上稱，澳洲總在那折騰。據胡錫進說，“我感覺它有點像粘在中國鞋底上的嚼過的口香糖，有時你不得不找一塊石頭把它給蹭下來。”