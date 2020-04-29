為全國兩會疫情多緩造勢 京津冀明天起控疫降級

中國京津冀三地周三宣布下調突發公共衛生事件應急響應級別。北京市政府副秘書長陳蓓表示，自4月30日0時起，將北京重大突發公共衛生事件應急響應一級級別調整為二級，並相應調整相關防控策略。

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據路透社今天報道說，4月30日零時起京津冀三地新冠疫情防控應急響應級別由一級降為二級。

河北省亦宣布，結合當前全省新冠肺炎疫情防控形勢，決定自4月30日起，將全省突發公共衛生事件應急響應級別由一級調整為二級；天津決定從4月30日零時起，將應急響應級別由一級調整為二級。

根據陳蓓在北京市第96場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上表示，對國內低風險地區進京出差、返京人員，不再要求居家隔離觀察14天；正在居家集中觀察的，可以解除觀察。這裡不包括境外回來的人員，也不包括湖北含武漢地區的人員，及其他省市高中風險地區進京的人員。據其介紹，響應級別調整後，社區村政策進行調整，繼續實施社區封閉管理，持續抓好全天出入實名制管理的基礎上，對非本小區居民持健康寶綠碼並登記後可以進入小區探親訪友，快遞、外賣、鮮奶配、家政服務、房屋中介等服務行業從業人員，使用建康碼並登記後可進入小區。

北京市疾控中心副主任龐星火在發布會上表示，常態化防控機制下，市民更應自覺做好個人防護，長期保持良好的衛生健康習慣。除新冠肺炎確診病人等八類重點人群，以及重點場所和學校校園限制措施外，戶外環境原則上可不戴口罩或根據自身狀況決定。

陳蓓稱，按照安全有序、由遠及近、分區分類的原則，逐步恢復北京省際客運班線，先行恢復途經地區均為低風險地區的客運班線，暫不恢復中高風險地區的客運班線，在中高風險地區降低風險時適當調整防控措施。

同時，北京將有序開放圖書館、博物館等室內場館。運動場館分類開放，暫不開放籃球足球、對抗類團體項目，游泳館暫不開放。棋牌室、電影院暫不開放。養老服務項目將開放。

北京市交通委副主任容軍表示，北京市疫情防控應急響應級別由一級降為二級，交通行業將同步做出調整。自4月30日起，本市地面公交、軌道交通滿載率作出相應調整，地面公交滿載率由50%上調至75%，軌道交通滿載率由50%上調至65%。

路透社說，備受關注的中國全國人大和政協“兩會”時間終於敲定。新華社周三報導稱，第十三屆全國人大常委會第十七次會議表決通過，十三屆全國人大三次會議將於5月22日在北京召開；而全國政協主席會議亦建議5月21日召開全國政協十三屆三次會議。在外交部發布會上，有記者就5月即將舉行的2020年全國“兩會”的形式，以及與會代表是否需要隔離等安排詢問發言人耿爽，對此耿爽表示，受到疫情的影響，今年的兩會與往年多少會有一些不同。耿爽稱，這個問題不應該由外交部來回答，我並不掌握確切情況，但是我想，因為受到疫情的影響，今年的兩會與往年多少會有一些不同。