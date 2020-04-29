疫情以來中共升級首開政治局常委會 習近平指武漢抗疫決定性成果

中共中央政治局常務委員會29日召開會議。中國國家主席習近平指出，在湖北人民特別是武漢人民積極參與配合下，經過艱苦卓絕的努力，湖北保衛戰、武漢保衛戰取得“決定性成果”，中國疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果。這確實來之不易。 疫情防控這根弦必須時刻繃緊，有針對性加強“輸入性”風險防控工作。

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據中國時報今天報道稱，習近平指湖北防疫取得“決定性成果”，促持續加強輸入性防控。

據該報道說，中共中央政治局常務委員會29日召開會議。中國國家主席習近平指出，在湖北人民特別是武漢人民積極參與配合下，經過艱苦卓絕的努力，湖北保衛戰、武漢保衛戰取得“決定性成果”，大陸疫情防控阻擊戰取得重大戰略成果。這確實來之不易。 疫情防控這根弦必須時刻繃緊，有針對性加強“輸入性”風險防控工作。

據習近平指出，在疫情防控中，湖北省特別是武漢市人民作出了很大貢獻，付出了很大犧牲，經濟社會發展和民生保障面臨的困難較大。黨中央研究確定了支持湖北省經濟社會發展一攬子政策，從財政稅收、金融信貸、投資外貿等方面明確了具體措施。有關部門要會同湖北省認真抓好組織實施，儘快落實到位。

據該報道稱，會議要求，有針對性加強輸入性風險防控工作，繼續加強對境外我國公民的關心關愛，守住口岸防控和入境集中隔離防線，提高外防輸入的精準性和有效性。要深化疫情防控國際合作，繼續向有關國家提供力所能及的幫助，加強防疫物資質量監管，提高應對處置重大突發事件的能力，繼續為國際抗疫合作作出積極貢獻。

該報道沒有確指該會議情況以及引述中國官方消息等細節。