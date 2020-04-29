監禁過500天 中國透露獄中兩名加拿大人身體健康

中國外交部發言人耿爽星期三在北京回應媒體提問時，罕見透露兩名在中國監獄中拘押的加拿大人健康無礙。

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據法新社今天自北京報道說，兩名加拿大人，康明凱與邁克爾，在中國某一監獄遭拘押，他們的身體健康良好。中國外交部發言人耿爽今天在例行新聞發布會回答媒體提問時，作如上回答。

上述兩名加拿大人在中國監獄已經不再享有受領事探視權利。中國官方說，因受新冠肺炎疫情影響，暫停了領事探視。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）以及朝鮮問題專家兼商人邁克爾·斯帕沃爾（Michael Spavor）於2018年12月10日被中國以間諜罪逮捕。自那時以來，他們已被監禁超過500天。

據法新社說，他們遭逮捕事件在西方被普遍認為是對當年稍早前幾天應美國的要求在加拿大逮捕中國電信巨頭華為的領導人孟晚舟的報復。美國當局指責孟晚舟欺詐並繞過華盛頓對伊朗的制裁。他們要求將孟晚舟引渡到美國。

加拿大總理賈斯汀·特魯多（Justin Trudeau）是在上周四說，兩名加拿大人被拘留已有500天。特魯多透露，由於中國監獄的禁封，對兩名加拿大人的領事訪問被暫停。

星期三，當被問及他們的身體情況時，中國外交部發言人耿爽向媒體保證，他們“身體健康”。耿爽在例行新聞發布會上說：“我們將繼續保護他們的合法權益。”

邁克爾·康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾·斯帕沃（Michael Spavor）有權每月享有領事訪問。但是，耿爽說：“為了確保被拘留者的安全，中國當局暫時中止了他們的領事訪問。” 耿爽許諾，當疫情改善時，領事訪問權將被恢復。

新冠狀病毒是在中國城市武漢（中國中部）首次發現的，已在全世界造成215,000多人死亡。

據加拿大總理賈斯汀·特魯多上周說，這兩名加拿大人“在一個沒有受到Covid-19特別影響的地區的機構中被拘押（...）”。

法新社說，邁克爾·康明凱被懷疑為國外情報機構搜集中國國家機密和情報。而邁克爾·斯帕沃被懷疑竊取了中國國家機密並非法將其泄露給外國。