第二波蝗蟲大軍壓境? 中國動員蟲口奪糧

新冠肺炎疫情持續，許多產業都受到衝擊，紛紛有國家宣布限制出口糧食，近日非洲地區更出現了第二波的蝗災，也因此糧食危機問題也受到大家關注，而中國大陸為了保護農產品遭到蝗災侵襲，包含國家發改委等11個部門聯合發出通知，希望加強各地防災減災，實現“蟲口奪糧保豐收”的目標。

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據中國時報今天報道稱，深怕蝗災！中國11部門聯合下令， “蟲口奪糧保豐收”維持社會穩定。該報道引據《新京報》消息，目前第二波的蝗災正在東非蔓延，數量約是第一波的20倍，粗略估計非洲地區最少會有2,000萬人受到影響，而中國大陸國家牧草產業技術體系崗位科學家、大陸農業科學院植物保護研究所研究員張澤華表示，大約6月份時，中國大陸將會進入蝗災的高風險期。

對此中國國家發展改革委、農業農村部、國家糧食和物資儲備局等11部門日前聯合發出《關於2020年度認真落實糧食安全省長責任制的通知》，希望能夠加強糧食應急、保障能力的建設。據此份通知表示，2020年是全面建成小康社會、“十三五”規畫的收官之年，因此糧食等重要農產品可以確保穩定供給，對整體局勢有重要特殊意義，也避免因為新冠肺炎疫情影響，導致糧食供給出現問題影響社會穩定，因此列出5個“年度重點任務”，希望能夠確保不會受到蝗災影響。

據該報道說，這5個年度任務分別是，增強糧食綜合生產能力、保持糧食播種面積和產量基本穩定、加強糧食儲備安全管理、做好糧食市場和流通的文章以及加強糧食應急保障能力建設，國家儲糧局也特別召開會議，希望能守住農民種糧賣得出的“底線”。