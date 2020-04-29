網絡第一大國無他比 中國9億人上網

據中國官方最新統計顯示，中國大陸爆發新冠肺炎疫情，反而促進網絡經濟明顯成長，截至今年3月，中國網絡購物用戶增加到7.1億。截至今年3月，中國上網人數規模達9.04億，超過8成網友學歷低於大專。

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據中央社今天引述中國官方消息報道，中國上網人數突破9億，網購用戶超過7億。儘管中國大陸爆發新冠肺炎疫情，反而促進網絡經濟明顯成長。官方今天發布的最新統計顯示，截至今年3月，中國上網人數已達9.04億，網絡購物用戶增加到7.1億，網絡教育用戶更暴增到4.23億。

中國互聯網資訊中心官網28日發布第45次“中國互聯網路發展狀況統計報告”。據報告顯示，截至今年3月，中國上網人數規模達9.04億，較2018年底成長7508萬；網絡普及率達64.5%，較2018年底提升4.9%。據報告，中國手機上網人數比例進一步提升。截至今年3月，手機上網規模達8.97億，較2018年底成長7992萬，佔比99.3%，較2018年底提升0.7%。

該報道稱，截至今年3月，網絡支付用戶規模達7.68億，較2018年底大幅成長1.68億，占上網人數85.0%；手機網絡支付用戶規模達7.65億，也明顯成長1.82億，占手機上網人數的85.3%。

報告指出，網絡購物持續助力消費市場蓬勃發展。截至今年3月，中國網絡購物用戶規模已達到7.1億，去年交易規模達人民幣10.63兆元（約新台幣45兆元），成長16.5%。

受到各級學校因疫情“停課不停學”，改采網絡教學的激勵，截至今年3月，中國網絡教育用戶規模暴增至4.23億，較2018年底成長110.2%。資料顯示，疫情期間多個網絡教育應用的日活躍用戶數達到千萬以上。

不過據報告，中國上網人數雖達9.04億，但其中月收入5000元以上僅佔27.6%，也就是大陸72.4%的網友（約6.5億人）收入不到5000元。其中，月收入在1000元以下的佔20.8%；月收入在2001至5000元的網友佔33.4%。

此外，受過大學專科及以上教育的上網人數只佔19.5%，超過8成網友學歷低於大專。

該報道引據報告，在上網人口當中，學生佔26.9%排名第一；其次是個體戶/自由職業者佔22.4%；企業/公司的管理人員和一般人員佔10.9%。