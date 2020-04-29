聯合國憂香港反恐例過寬損人權 港府改控示威者亦受關注

在中港官員指責反修例運動中的示威者的行為接近恐怖主義，並考慮循反恐條例控告六名爆炸品案疑犯之際，聯合國人權理事會轄下六名特別報告員同聲指出，香港反恐條例中的恐怖主義行為，定義過於寬泛，憂慮示威和大型集結可能被指為恐怖主義或危害國家安全，與聯合國的定義不符，給予執法部門過大權力，是縱容政府侵犯人權的一大漏洞。特別報告員要求港府考慮修訂有關條例，並願意提供協助》。

廣告 繼續瀏覽後續

以「反恐時推廣和維護人權及基本自由」特別報告員李愛蘭(Fionnuala Ní Aoláin譯音)為首的聯合國人權理事會六名特別報告員23日致函中國駐聯合國歐洲總部代表團團長陳旭大使，就香港的《聯合國（反恐怖主義措施）條例》(反恐條例)和煽動罪行表達深切關注，要求當局解釋以相關法例對付香港已發生的示威行為時，如何沒有違反在港有效的《公民權利和政治權利國際公約》。

警務處長鄧炳強3月中在一個專訪中表示，正與律政司商討，把六名循《刑事罪行條例》控以「串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」疑犯，改循反恐條例控告。有關被告均已提訊，若當局最終改控，將會是香港自立法後首次以《反恐條例》提控。

人權理事會的特別報告員在信函指出，根據聯合國安全理事會定義，「恐怖主義行為」是指意圖針對平民造成死亡或嚴重人身傷害等行為，但香港據聯合國決議訂定的反恐條例，其「恐怖主義行為」定義過於廣泛和籠統，把對財產造成嚴重損害和對各種基本服務的干擾亦列作恐怖主義行為，但未有排除因為持不同意見、抗議、工業行動等行為，而條文亦有欠精準，與聯合國定義不一致，憂慮這會損害公眾集會權利。

特別報告員警告，法例條文在定義「恐怖主義」、「恐怖分子」和「恐怖主義行為」上，必須僅限於打擊恐怖主義，不應籠統地定義「恐怖主義行為」，以免侵害人權，要求港府修例，收窄可致入罪的定義，使之與聯合國的定義一致。

至於人權理事會已數次批評但港府未有改動的煽動罪，特別報告員亦表示深切關注，他們指出，香港《刑事罪行條例》中對「煽動性言論」可被定罪的定義過於廣泛，以致表達與官方立場相悖的觀點時，可能被定罪，限制市民的合法表達自由，促請港府修訂，使之與國際人權法例相符。

年內三次表關注 料港府有壓力

這是聯合國特別報告員本年內第三次就香港問題表達關注，但過往只有兩至三名報告員聯合致函，但今次有六人聯署，香港人權監察總幹事羅沃啟表示，相信是最多人聯合致函的一次。他又說，相信港府已感受到來自聯合國的壓力，但其響應會受制於北京，禮節上，並只能透過宗主國的中國來響應聯合國，而中國最關注的，是如何維持其執政權力。

本年初以來，聯合國特別報告員曾兩度發信，１月信函指警方在反修例運動中無差別和非必要地使用催淚氣體，有違國際和香港使用武力的多個原則；2月的信函則是不滿警方拘捕示威中的志願救護人員和拒絕讓他們向示威者施救。

港府聲稱已提供響應，聯合國人權事務高級專員辦事處在收到回復後，會適時把回復上載聯合國網頁。但事隔兩、三個月，回應期限屆滿，網頁仍未有港府的回應上載。結果，三封信函在本月陸續公開。