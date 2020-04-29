英媒指五眼聯盟調查病毒源頭 瞄準武漢研究所周鵬、石正麗

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）近日報道，由澳大利亞、加拿大、新西蘭、英國和美國的組成的情報機關“五眼聯盟”（Five Eyes）正在着手調查武肺病毒源頭，究竟是來自武漢華南海鮮市場還是武漢P4實驗室泄漏，據報，曾於澳大利亞留學的武漢病毒研究所研究員周鵬，以及武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗是調查對象。

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據蘋果日報今天透露，五眼聯盟調查病毒源頭，瞄準武漢研究所周鵬、石正麗。據報道，周鵬和石正麗過去曾參與澳洲和中國政府聯合資助的研究項目。武漢病毒研究所蝙蝠病毒感染與免疫課題組長周鵬於2011至2014年，獲公費派往到澳大利亞動物健康實驗室學習，隨後在澳洲和新加坡Duke-Nus醫學院展開研究工作。

中國的官方資料顯示，周鵬“長期從事新發病毒流行病學以及蝙蝠抗病毒免疫研究工作，揭示蝙蝠長期攜帶沙士、中東呼吸綜合症及伊波拉病毒，但其自身不發病的免疫機制”，“在蝙蝠與病毒的研究領域處於世界最前沿”。

該報道稱，《每日電訊報》又指，周鵬在澳洲留學期間，曾安排將野外捕獲的活蝙蝠，從昆士蘭（Queensland）空運到位於維多利亞省的澳洲動物健康實驗室（Australian Animal Health Laboratory），並將蝙蝠安樂死後進行解剖並研究其攜帶的致命病毒。周鵬的研究是由澳洲科學工業組織（CSIRO）和中國科學研究院聯合資助，研究蝙蝠的免疫學及干擾素的作用，以及“蝙蝠如何攜帶了豐富的病毒，包括很多對人類和哺乳動物具有高致命性的病毒”，而且“其中很多還會對人類和其他哺乳動物造成高發病率及高致死率”。

這一研究旨在通過了解病毒如何從蝙蝠傳播到人類以感染冠狀病毒，以防止下一次爆發；但這項工作據稱本身就具有高風險，多年來外界一直擔憂病毒從實驗室中意外泄漏都導致全球疫情大流行。

該報道指出，“五眼聯盟”關注的另一名的中國科學家，就是武漢病毒所新發傳染病研究中心主任石正麗。石正麗於2006年2月22日至5月21日期間，曾以訪問學人身份在澳洲居住3個月，在澳洲科學工業組織的動物健康實驗室從事研究，利用馬蹄蝠的糞便樣本來鑒定牠們是否是沙士類冠狀病毒的天然宿主。《每日電訊報》報道，在武漢爆發疫情時，石正麗曾表示她因為擔心病毒是從實驗室泄漏出去而夜不能眠，但後來她口風一轉，強烈否認病毒從實驗室泄漏。2月2日下午，石正麗還曾在微信朋友圈回應：“2019新型冠狀病毒是大自然給人類不文明生活習慣的懲罰，我石正麗用我的生命擔保，和實驗室沒有關係。”

該報道說，目前，澳洲政客正向中國施壓，要求中國配合國際社會調查武肺病毒爆發的源頭，甚至不惜以澳洲的經濟為賭注。資深外交人士認為，目前兩國的關係已陷入谷底，是建交46年以來，兩國關係最差的冰河期。據澳洲國會情報和安全聯合委員會主席哈斯蒂（Andrew Hastie）聲言：“中國必須要對病毒起源其國境內負起責任，並與世界其他地區合作以避免再次發生。我們只是要求透明與合作。”

據悉，澳洲科學工業組織和澳洲動物健康實驗室，與中國方面有多個共同合資的研究項目，都是關於研究和蝙蝠有關的疾病，中澳兩地科學家們在澳洲與中國的實驗室之間穿梭。澳洲科學工業組織發言人表示，該組織和中國“40多年來在優質的研究和研發方面”展開了合作。發言人說：“雖然澳洲動物健康實驗室目前沒有展開關於蝙蝠的研究，但斷章取義地認為研究蝙蝠很危險，是誤導及不負責任的做法。研究蝙蝠給我們對人畜共患疾病的眾多理解奠定了基礎，CSIRO的研究工作盡職盡責，並且非常重視安全問題。”

蘋果日報引述消息說，澳洲安全情報局（ASIO）發言人則拒絕評論。