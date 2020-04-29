路透社：武漢P4實驗室主任否認是新館病毒源頭

新冠病毒已經在全球造成超過3百萬人感染，21 萬多人死亡，為避免悲劇重演，國際社會要求調查病毒來源的呼聲越來越高，而武漢P4 （武漢國家生物安全實驗室）更位於風暴眼中，該實驗室主任袁志明接受路透社訪問，再次否認外泄病毒。

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路透社報道，袁志明是中國科學院武漢病毒研究所研究員、武漢國家生物安全實驗室主任，他對路透表示，有關新冠病毒源自武漢病毒研究所的說法毫無根據，並稱新冠肺炎源頭尚無定論。

路透社指出，28日刊出對袁志明的書面專訪內容，成武漢肺炎疫情爆發後，國際掀起聲討中國聲浪，質疑武漢病毒研究所P4實驗室外洩病毒的“陰謀論”不斷。袁志明在採訪中否認實驗室意外洩露從蝙蝠身上採集的冠狀病毒，稱武漢國家生物安全實驗室嚴格執行生物安全程序，有先進防護設施和嚴格措施，以確保實驗人員的安全並保護環境免受污染。他說，有關2019冠狀病毒，是由武漢病毒研究所合成的說法毫無事實根據，且疾病起源迄今尚無定論。

袁志明本月18日接受中國環球電視網（CGTN）訪問時曾表示，武漢病毒所無論是離退休職工、學生，還是工作人員，沒有一個人染疫。

他也對路透社再次強調，沒有任何資訊顯示新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）基因組有人為改造的痕跡。

對於中國外交部發言人趙立堅3月在推特表示，冠狀病毒可能先在美國出現；中國網路社群一直猜測病毒是透過去年10月在武漢舉行的世界軍事運動會到達武漢的。袁志明對此不予置評，稱冠病毒的起源“依舊沒有答案”。他還援引英國和德國科學家本月發表的一篇論文指出，在美國傳播的新冠病毒變種是中國版本的更“原始”版本，這一變種可能首先出現在美國。

他說，追查病毒起源是一項非常有挑戰性的科學問題，帶有很大不確定性。

當被問及武漢病毒研究所是否會配合對疫情展開國際調查時，袁志明回答說，他不知道有“這樣一種機制”，但實驗室是定期接受檢查的。

他補充說，武漢病毒研究致力於信息透明，並將及時共享有關新冠病毒的所有可用數據。 他表示，希望所有人放下偏見和成見，為追查病毒起源的研究工作提供一個理性的環境。

世界報4月25日曾發表有關武漢病毒實驗室的調查文章，根據這個調查，去年12月武漢肺炎爆發時，武漢P4實驗室的病毒傳染中心負責人石正麗陷入焦慮和害怕中，她說自己好幾夜沒合眼，反覆回想自己的每一項研究，每一個動作，不停問自己病毒是不是從我們那些實驗室泄露的？她極度擔心基因序列顯示武漢的殺手（病毒）是她所在部門外泄的。石正麗曾告訴《美國科學》月刊的記者珍妮·丘（Jane Qiu）：“的確這使我頭腦亂了，閉不上眼睛。”