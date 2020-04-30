中國以經濟罪重判一記者 曾多次實名舉報官員與貪腐

中國湖南媒體人陳傑人前年因涉嫌“以網牟利”，非法經營、敲詐勒索等犯罪活動而被警方拘捕。案件周四（30日）在郴州市桂陽縣人民法院一審宣判，陳傑人遭控犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法經營罪、行賄罪，判處有期徒刑15年，並罰款701萬元人民幣。法院指控陳傑人為謀取非法利益，藉“網絡大V”身份，利用訊息網絡有償發布虛假訊息或負面訊息，惡意炒作有關案事件，攻擊、詆毀黨政、司法機關及其工作人員。報道指陳傑人曾疑因在微博以“微博大V”身份舉報湖南省官員，被當局控以涉嫌賄賂犯罪等多個罪名。

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據東網今天報道，陳傑人因“以網牟利”被判刑。

湖南媒體人陳傑人前年因涉嫌“以網牟利”，非法經營、敲詐勒索等犯罪活動而被警方拘捕。案件周四（30日）在郴州市桂陽縣人民法院一審宣判時，法院指經審理查明，陳傑人自2015年以來，為謀取非法利益憑藉自己的“網絡大V”的身份，發布虛假或者負面訊息，惡意炒作一些案件，攻擊、詆毀黨政、司法機關及其工作人員，敲詐勒索公私財物。至2016年1月，陳傑人與前妻鄧江秀、被告劉敏註冊成立北京華霖管理諮詢有限公司，並以“法律諮詢服務”開展違法犯罪活動。

陳傑人在未取得法律服務資格及律師執業資格的情況下，在多個社交平台發布虛假訊息炒作，違法插手工程項目、債務糾紛和訴訟案件，從而達到牟取巨額非法利益的目的，逐步形成以陳傑人為首，利用訊息網絡實施犯罪活動的惡勢力團夥，實施尋釁滋事犯罪4宗、敲詐勒索犯罪2宗、非法經營犯罪6案，非法獲利732.6萬元。

法院認為，陳傑人與同樣為被告的陳偉人、劉敏編造虛假訊息散布，造成公共秩序嚴重混亂，3人行為均已構成尋釁滋事罪。而陳傑人具多次實施尋釁滋事情節，包括以非法佔有為目的，先散布負面訊息，再以幫助被害人“刪帖”為由，威脅、要挾並索取財物，其行為已構成敲詐勒索罪。另又違反國家規定，以營利為目的，編造虛假訊息擾亂市場秩序，構成非法經營罪等；法院依法應當數罪併罰，後因陳傑人當庭表示認罪悔罪，酌情從輕處罰遂作出上述判決。

據蘋果日報今天報道稱，中國知名記者陳傑人疑因在微博以“微博大V”身份舉報湖南省官員，被當局控以涉嫌賄賂犯罪等多個罪名，並拒絕律師會見。湖南省桂陽縣人民法院今日公開開庭，陳傑人尋釁滋事、敲詐勒索、非法經營、行賄等罪成，一審被判監15年處罰金701萬元人民幣。

桂陽縣人民法院指，陳傑人自2015年以來，為謀取非法利益，藉“網絡大V”身份，利用訊息網絡有償發布虛假訊息或負面訊息，惡意炒作有關案事件，攻擊、詆毀黨政、司法機關及其工作人員，起鬨鬧事，敲詐勒索公私財物；2016年1月，陳傑人與前妻鄧江秀、朋友劉敏註冊成立北京華霖管理諮詢有限公司，由陳傑人以“網絡大V”身份招攬法律諮詢服務，涉及4宗尋釁滋事犯罪、2宗敲詐勒索犯罪、6宗非法經營犯罪，非法獲利732.6萬元；另曾向湖南省婁底市中心醫院李長茂等人行賄共554.2萬。

據該報道，一向敢言的陳傑人曾於6月25日，在網上實名舉報湖南邵陽市市委書記鄧廣雁涉嫌嚴重失職和瀆職。根據網上資料，陳傑人畢業於清華大學法學院，任職《中國青年報》時曾踢爆武漢女大學生賣淫，社會一時轟動，但他亦因此被解僱；任職人民網江蘇視窗執行總編時，因“批評政府過多”被解僱。

另外，陳傑人的弟弟陳偉人被以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪判處有期徒刑4年，處罰金1萬元；劉敏尋釁滋事罪成，免予刑事處罰。