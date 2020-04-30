中國4月製造業PMI回落 經濟復蘇坎坷

在一季度由於新冠疫情而經歷史無前例的驟降後，中國經濟開始步入復蘇軌道，4月官方非製造業和製造業PMI一升一降但仍落在榮枯線上方；而中小企業居多的財新製造業PMI重回收縮，官方製造業新出口訂單急跌，據路透社認為預示在海外疫情蔓延各地封城貿易停滯下，中國經濟的復蘇之路仍然坎坷。

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據路透社今天報道稱，中國4月製造業PMI回落顯經濟復蘇路坎坷，紓困政策應加速落地。

據中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)周四聯合公布，宏觀經濟先行指標--4月官方製造業採購經理人指數(PMI)降至50.8，低於路透調查預估中值51和上月的52；4月官方非製造業商務活動指數升至53.2，為連續第二個月反彈；綜合PMI產出指數為53.4，比上月升0.4個點。

財新/Markit同日聯合公布，經季節性調整的4月中國製造業採購經理人指數(PMI)降至49.4，遜於路透調查預估中值50.3和上月的50.1。而新冠疫情衝擊下全球多地封城、企業停工停業，新出口訂單指數錄得2008年12月以來最顯著收縮，降至比今年2月更低的水平。

中國已確定5月下旬召開全國人大和政協兩會，屆時將進一步為全年經濟發展提供指引，而此前政治局會議已將目標任務上的表述調整至“確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會”，中國紓困經濟各項舉措已魚貫而出，當前仍需加速落地，尤其是落實擴大內需戰略的各項舉措。

路透社說，備受關注的中國全國人大和政協“兩會”時間終於敲定，人大會議時間定在5月22日，政協會議則在5月21日。在飽受疫情之苦的當下，兩會日期的敲定以及京津冀應急響應的同步下調，預示着民眾生活重回常態的開始。儘管國內復工復產穩步推進，但從PMI分項數據看，內外需均面臨一定壓力，尤其在全球疫情繼續蔓延，外需的不確定性更大，未來仍有繼續下行的風險。

官方製造業PMI的分項數據顯示，復工復產持續推進，而需求恢復弱於生產。生產指數為53.7，低於上月0.4個點，新訂單指數則為50.2，比上月回落1.8個點；而反映外貿的新出口訂單指數和進口指數分別為33.5和43.9，比上月下降12.9和4.5個點。

財新製造業PMI的新出口訂單指數則錄得2008年12月以來最顯著收縮，降至比今年2月更低的水平。

據該報道，此前公布的調查結果顯示，隨着新型冠狀病毒疫情橫掃全球，迫使各國政府實施封鎖措施，企業停工歇業，歐洲各地經濟活動受創程度遠超乎想像。歐元區4月綜合採購經理人指數(PMI)降至13.5，創下1998年中開始這項調查以來的最低，英國綜合PMI初值跌至紀錄新低12.9，德國綜合PMI降至17.1，全數遠低於路透調查中最悲觀的預估數字。

路透社說，中國4月中旬召開的政治局會議詳細布局下一階段發展任務。分析人士指出，會議對經濟發展着墨頗多，將當前環境和挑戰定性為“極不尋常”、“前所未有”，而在目標任務上的表述調整至“確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會”，意味着2020年的經濟增速目標，大概率不會以“十三五”規畫下GDP翻番要求為目標。