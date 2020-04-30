德媒探是誰逼死捷克參院主席?

已故捷克前議長庫貝克 (Jaroslav Kubera)遺孀指控中國威脅庫貝克不要訪問台灣是導致他猝死的主因。捷克新的參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil) 4月27日宣布，將針對該威脅信展開調查，以“捍衛捷克的主權及自由”。不過調查已經發現，當時中國大使館是應捷克總統辦公室主任邁納爾 (Vratislav Mynář) 的要求，對庫貝克發出威脅信函。庫貝克遺孀指證，庫貝克說如果自己堅持訪台的話，張建敏中國駐捷克大使揚言撤換他。

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據德國之聲今天報道，是誰逼死捷克議長? 中國威脅信背後的真相。

已故捷克前議長庫貝克 (Jaroslav Kubera)遺孀指控中國威脅庫貝克不要訪問台灣是導致他猝死的主因。捷克前議長庫貝克在今年1月20日，在辦公室驟逝，讓他無法完成原訂2月的訪台計畫。他的妻子與女兒4月26日接受捷克電視媒體訪問時，指控兩封由中國駐捷克大使館及捷克總統發給庫貝克的威脅信函，是導致他猝死的關鍵因素。此消息一出，捷克政壇再次針對中國的威脅信展開討論。捷克新的參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil) 4月27日宣布，將針對該威脅信展開調查，並強調這麼做為了庫貝克及其家屬，以及“捍衛捷克的主權及自由”。

該報道稱，捷克智庫“解析中國”的研究員吉魯斯(Filip Jirous) 向德國之聲表示，雖然中國明顯試圖透過施壓來逼迫庫貝克放棄出訪台灣，但更令人震驚的是，當時中國大使館是應捷克總統辦公室主任邁納爾 (Vratislav Mynář) 的要求，對庫貝克發出威脅信函。他說：“邁納爾隸屬於捷克國內政治圈的友中小組，而該小組與捷信集團的母公司派富集團（PPF Group NV) 有非常密切的關係。派富集團在中國有很多的經濟利益，所以它也自2013年起，透過其政治影響力來維持捷克與中國的雙邊關係。”

據吉魯斯直言，這層背後操弄顯示，近年來不斷向反中政治人物施壓的，其實是捷克國內的親中勢力，而非中國政府直接主導。

該報道說，庫貝克的遺孀柯薇拉（Věra Kuberová）在訪問中提到，自己在庫貝克的遺物中，找到來自中國大使館與捷克總統辦公室的信件，內容威脅庫貝克取消原訂的訪台行程。其中，中國大使館甚至直接在信件中表明，如果庫貝克訪台的話，大眾公司旗下的斯柯達汽車製造公司（Skoda Auto ）和消費金融企業捷信集團（Home Credit Group) 都必須付出代價。

除了威脅信件外，柯薇拉表示庫貝克在1月17日受邀至中國大使館出席農曆新年宴會時，再次中國駐捷克大使張建敏私下威脅，叫他千萬不要訪台。柯薇拉說，庫貝克說如果自己堅持訪台的話，張建敏揚言撤換他。

據該報道，庫貝克在事發三天後，被發現猝死於辦公室內。當時醫生診斷表示，庫貝克應該於1月17日或18日便出現心肌梗塞，證明他當時壓力很大。今年3月，捷克總統丶總理與參眾兩院議長發布聯合聲明，在信中譴責中國的威脅。

“解析中國”的吉魯斯指出，過去7年來，捷克總統澤曼（Milos Zeman) 不斷試圖實現中國所承諾的各項投資案，不過大部分的案件都無疾而終。所以漸漸地，捷克人民也開始對親中政客所做出的投資承諾感到冷感。他說：“目前在捷克國內，除了當地的共產黨，還有與派富集團跟中信集團有關聯的人外，幾乎很少人會公開推動與中國進行經貿合作。”相反的，吉魯斯說捷克國內某些群體，對台灣抱持非常正面的評價。有鑒於中國過去幾年在國際上試圖孤立台灣的情況，捷克與台灣近期的互動，在專家眼中是相當成功且紮實的。他告訴德國之聲：“隨着捷克人民對中國的負面觀感不斷加深，這使捷克與台灣有更多增進雙邊關係的空間跟機會。此外，布拉格市政府去年底棄中挺台的決定，以及台灣在新冠疫情中對捷克提供的協助，都讓台灣在捷克國內的能見度也越來越高。”

據該報道稱，雖然中國數度以經濟為由來威脅捷克的政治人物，但吉魯斯認為，中國能真正對捷克帶來的經濟打擊有限。他指出，中國過去幾年並未在捷克做出太多實質投資，而捷克本身因中國市場保護原則的關係，在中國也沒有做太多投資。吉魯斯說：“與中國對捷克的政治影響力相比，中國對捷克的經濟影響力相對小得多。”

即便如此，捷克國內的友中勢力自新冠疫情爆發後，試圖藉由疫情來重振勢力。吉魯斯指出，部分友中的捷克政治人物近期重新取得較具影響力的職位，並努力活絡中捷關係。他預測：“我認為短期內，這個轉變可能會減緩捷克國內政治圈遠離中國的速度。但除非中捷的經貿合作能製造具體的成果，我不認為這樣是個長期可行的策略。”

據德國之聲評論，捷克與中國的關係自去年起開始惡化，主要是因為布拉格政府聲援西藏，並要求廢除該市與北京的姐妹市關係協議中的一中原則條例。最終，布拉格決定終止與北京的姐妹市關係，並轉與台北建立姐妹市關係。該舉動激怒北京，使兩國關係進一步惡化。