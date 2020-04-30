新冠病毒：中國三款疫苗已進入臨床試驗

中國布局了五條新冠病毒疫苗的技術路線，已有三款疫苗進入臨床試驗。系列報道《強大科技支撐疫情防控阻擊戰》4月30日播出第三集《中國加快新冠病毒疫苗研究 三款疫苗已進入臨床試驗》。

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4月12日，在國藥集團中國生物武漢生物製品研究所和中科院武漢病毒研究所聯合研製的新型冠狀病毒滅活疫苗獲批臨床試驗的當天，該疫苗I期臨床試驗第一階段在河南順利啟動，32名志願者入組。據介紹，這是基於國藥集團已經建立的滅活疫苗成熟工藝，結合科研人員在病原學、動物模型等方面的經驗，集中力量組織攻關實現的。

袁志明表示，希望通過I期和II期的臨床研究，進一步證明該滅活疫苗對人體的保護性，進而推進III期臨床試驗，最終得以上市。所謂“滅活疫苗”，是指通過物理或化學等方法使病毒失去感染性和複製力，但保留了病毒能引起人體免疫應答的活性而製備成的疫苗。袁志明表示，現在依賴的是武漢病毒所最早分離的一個毒株，與武漢生物製品研究所克隆篩選後來做的這個疫苗。

據中國科技部介紹，目前中國已有三款疫苗獲批進入臨床試驗，其中陳薇院士團隊的腺病毒載體疫苗首個獲批進入臨床研究，目前已經進入II期臨床，成為全球首個開展II期臨床研究的新冠病毒疫苗品種。

中國工程院院士 軍事科學院軍事醫學研究院研究員 陳薇：我們這次II期臨床有個很大特點，就是放開了年齡的上限，讓60歲以上的志願者也能加入其中。新冠肺炎危重患者中高齡人群較多，疫苗要為他們提供安全屏障。

此外，北京科興中維生物技術有限公司研製的滅活疫苗也在開展臨床試驗。目前，中國布局了滅活疫苗、核酸疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗等五條技術路線。其他幾條技術路線的疫苗也正在加快推進中，將於4、5月份陸續申報臨床試驗。

中國科學院表示，疫苗與藥物不同，疫苗是給健康人預防使用的，保障安全性是重中之重。要堅持按科學規律辦事，要在保證疫苗安全性和有效性的前提下，加快疫苗研究。