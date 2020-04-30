瑞德西韋 西方漸紅中國拋之何解?

美國吉利德科學公司研發的瑞德西韋在多國連日傳出積極效果消息，並引致歐美股市大漲。中國團隊針對瑞德西韋治療新冠肺炎重症患者的臨床試驗報告發表，得出的結論與美國機構披露的結論差異較大。對此，中國學者指出，是兩國評價標準不同。此前瑞德西韋在中國網絡被網民根據發音稱之為人民的希望。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合早報今天引述中國官方消息，指中國學者回應瑞德西韋中美結論迥異：認為評價標準不同。該報道引據澎湃新聞消息，29日晚，國際知名醫學期刊《柳葉刀》網站發布由中國團隊進行的新冠肺炎抗病毒藥物瑞德西韋臨床試驗結果。研究結果顯示，未觀察到瑞德西韋聯合標準療法與標準療法相比有統計學意義上顯著的臨床獲益。據負責這項研究的中日友好醫院和首都醫科大學的曹彬教授介紹說：“本試驗發現，儘管瑞德西韋安全、耐受性好，但與安慰劑相比並沒有顯著的益處。”

該報道稱，這與美方研究機構披露的信息迥異。同一天，瑞德西韋的研發藥企美國吉利德科學公司（Gilead Sciences, Inc.）也發布聲明稱，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）對瑞德西韋的研究，取得了積極的數據，“我們了解到，該試驗已經達到了主要終點，NIAID將在即將舉行的通報會上提供詳細信息。”

美國國家過敏和傳染病研究所是美國衛生及公共服務部所屬之國家衛生院（NIH）下轄的27個研究所與中心之一單位。

報道稱，針對中美臨床試驗得出結論差異較大的疑問，瑞德西韋中國臨床試驗負責人曹彬回應記者稱：“這是兩項不同的研究，評價標準不一樣。”曹彬教授向澎湃新聞記者舉例稱，假設一個人身高1.75米，另一個人身高1.7499米，可以得出第一個人更高的結論嗎？如果標準精確到1毫米，那第一個人就更高，如果1毫米忽略不計，那就兩個人一樣高。原因還是因為評價終點不一樣。據曹彬說。“一開始我們想象瑞德西韋是清華北大的苗子，但是實際上他上不了，家長對他要求太高了。”

據了解，此次中國團隊進行的這項研究，是首個評估了靜脈注射瑞德西韋對新冠肺炎成人重症住院患者有效性的隨機、雙盲、安慰劑對照臨床試驗。試驗於湖北武漢的10家醫院進行。研究在未達到預定的樣本量的情況下終止。