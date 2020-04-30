疫情下中國人大會是否再推4萬億救經濟引關注

中國全國人民代表大會常務委員會4月29日決定，此前延期的第十三屆全國人民代表大會第三次會議將在5月22日開幕。為了重建因新型冠狀病毒而受損的經濟，發動財政刺激政策的體制將形成。不過，由於巨額經濟刺激將造成債務擴大等副作用，所以警惕也很強。日本經濟新聞今天說，似乎難以再現通過4萬億元經濟刺激計畫拉動世界經濟的雷曼危機後的做法。

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據日本經濟新聞今天報道，中國不會再現“4萬億”？ 新華社報道了第十三屆全國人民代表大會第三次會議將召開的消息。全國人大會議是中國《憲法》規定每年召開1次的重要的政治日程。自1998年以後在每年3月5日召開，但2020年因新型冠狀病毒而延期。開幕日期的決定意味着中國判斷國內的疫情得到了有效控制。

據該報道，在全國人大會議上，總理將提出經濟增長率等目標，確定上年底內定的預算、國債發行額和稅制改革。預算的執行自1月開始，但在全國人大會議批准之前，主要對象為公務員工資等每年使用的經費。新增事業等的財政支出受到限制。中國經濟2020年1～3月按季度計算首次陷入負增長，全國人大會議延期也產生影響，3月的財政支出比上年同月減少了9％。 如果全國人大會議在5月22日開幕，納入應對新型冠狀病毒疫情的經濟刺激對策的預算也將獲得批准。繼貨幣政策支援之後，財政刺激或許也將加速。不過有分析認為，對於巨額的經濟刺激對策，中國領導層的態度也很慎重。

中國人民銀行（央行）行長易綱4月在學術雜誌上刊登論文，強調“疫情對中國經濟的影響是暫時的”，指出“若宏觀政策刺激力度過大，一是可能產生通貨膨脹的風險，二是可能導致槓桿率過快上升”，對於巨額刺激對策的副作用顯示了警惕感。易綱還提及“政府債務率一旦超過閾值，可能會對長期經濟增長產生負向影響，降低經濟增長速度”，對過度財政刺激敲響了警鐘。

據該報道說，市場此前猜測的發行“特別國債”的決議也在29日被擱置。這是不列入財政赤字的特殊國債，如果發行，可在不受赤字率束縛的情況下擴大財政刺激。在財政刺激遲緩的背景下，中國目前的經濟刺激對策依賴貨幣政策。但與2008～2009年的4萬億元經濟刺激計畫相比顯得剋制。2009年1～3月的新增貸款為4.6萬億元，達到當時國內生產總值（GDP）的62％。而2020年1～3月的新增貸款為7.1萬億元，按金額來看創出歷史新高，但與GDP之比僅為34％。

據日本經濟新聞認為，中國的經濟官員對於4萬億元經濟刺激政策抱有複雜感情。不但推動中國經濟實現V字型復蘇，還被各國稱讚為“拯救了世界”，中國的國際地位明顯提高。另一方面，也有觀點指出讓產業結構轉型剛啟動的中國經濟背負過剩債務的沉重包袱，提高了結構改革的難度。

此外，在歐盟各國擺脫經濟萎靡之後，將因4萬億元經濟刺激對策而過剩的設備當做攻擊對象。最後被美國發動了貿易戰。官方經濟學家表示“雷曼危機時被歐美巧妙利用，遭到了背叛”，有這種看法的中國精英不在少數。當然，新型冠狀病毒疫情對中國經濟的打擊仍無法全面判斷，有觀點認為超過雷曼危機。中國領導層也將慎重探討何種程度的對策更適當。

據該報道指，從農村到城市打工的“農民工”2月底比2019年12月減少5千萬人，1～3月的平均工資也減少。均為雷曼危機時不存在的異常事態。僱用和收入的迅速惡化將拖消費的後腿，經濟復蘇有可能推遲。