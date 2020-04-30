疫情中國 新確診顯減 境內清零

據中國國家衛生健康委員會今天公告，4月29日全國報告新增新冠肺炎確診病例4例，均為境外輸入病例；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，也均為境外輸入疑似病例。

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據路透社今天報道稱，4月29日中國大陸新增新冠肺炎確診病例4例，均為境外輸入。

根據中國國家衛生健康委員會今天的公告，4月29日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例4例，均為境外輸入病例；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外輸入疑似病例（均在上海）。據報境外輸入現有確診病例525例（含重症病例13例），現有疑似病例7例。累計確診病例1,664例，累計治癒出院病例1,139例，無死亡病例。

當日新增治癒出院病例32例，解除醫學觀察的密切接觸者708人，重症病例減少9例。

湖北無新增確診病例，無新增治癒出院病例，無新增死亡病例，無現有確診病例，無重症病例。累計治癒出院病例63,616例（武漢46,464例），累計死亡病例45,12例（武漢3,869例），累計確診病例68,128例（武漢50,333例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

路透社說，香港特別行政區1,037例（出院830例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院34例）。