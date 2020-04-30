研究指武漢醫院的空氣中發現病毒

越來越多的證據表明，新型冠狀病毒可以通過空氣傳播，科學家們已經在空氣的飛沫中發現了該病毒的遺傳標記，許多飛沫的直徑小於萬分之一英寸。這之前已經在實驗室得到了證明，但現在，在實地條件下進行研究的中國科學家報告說，在最早暴發疫情的武漢兩家醫院，他們在空氣中捕捉到了含有病毒遺傳標記的微小飛沫。

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據紐約時報報道，研究人員在武漢醫院的空氣中發現病毒。他們的研究結果周一發表在《自然》(Nature)雜誌上。目前尚不清楚，他們收集的樣本中的病毒是否具有傳染性，但是通過呼吸和交談而排出的微小飛沫可以漂浮在空中，被其他人吸入。

據美國弗吉尼亞理工大學(Virginia Tech)土木與環境工程學教授林賽·馬爾(Linsey Marr)說，“那些飛沫會在空中漂浮至少兩個小時，”林賽·馬爾認為，“這強烈表明，存在空氣傳播的可能性。”

馬爾及許多其他科學家說，越來越多的證據表明，新冠病毒是通過被稱為氣溶膠的微小飛沫傳播的。世界衛生組織一直淡化該可能性，說該疾病主要是通過不會在空氣中停留太久的較大飛沫或接觸受到污染的表面傳播。

該報道稱，即使有了新的發現，問題還是沒有解決。儘管在氣溶膠中存在新冠病毒RNA——病毒的基因藍圖，但科學家們仍不知道該病毒是否仍具有傳染性，或者檢測到的僅僅是無害的病毒片段。

美國國家科學院的新發傳染病與21世紀衛生威脅常設委員會(Standing Committee on Emerging Infectious Diseases and 21st Century Health Threats)負責人哈維·V·芬伯格(Harvey V. Fineberg)說，“缺失的部分是，病毒的複製是否可行，”哈維·V·芬伯格說，“你能在空氣中培養這種病毒嗎？”

在2月和3月，科學家們在武漢大學人民醫院和一個用於隔離、治療輕症患者的方艙醫院採集了樣本。他們還對武漢公共區域的空氣進行了採樣，包括一棟居民樓、一家超市和兩家商場。在通風良好的隔離病房或醫院病房的空氣中，幾乎沒有檢測到病毒。但是，在沒有通風的小廁所區域——面積約一平方碼，濃度升高了。

據馬爾說：“這在某種程度上強調了避開密閉小空間的重要性。”

紐約時報報道稱，研究人員還在工作人員脫防護服的地方檢測到空氣中存在病毒，這表明附着在衣服上的病毒可能會被抖落回空氣中。在醫院執行更嚴格的清潔程序後，病毒讀數大大降低了。

來自武漢的數據與內布拉斯加大學醫學中心(University of Nebraska Medical Center)的發現相似，該中心的研究人員也在空氣以及房間表面發現了新冠病毒RNA。這項仍處於期刊發表前同行評審階段的研究，沒有確定飛沫的大小。但是病毒的RNA存在於偏僻的地方，例如床下和窗檯上，表明微小飛沫被氣流帶到了房間各處。

根據論文，內布拉斯加州的研究人員檢測到了病毒RNA的存在，但不知其是否仍具有傳染性。在另外的實驗中，科學家們正在嘗試在培養物中培養這種病毒，以確定它們是否能夠致病。

在武漢的研究中，在他們研究的大多數公共場所——包括住宅樓和超市——都未檢測到病毒，但是在其中一所醫院外面的擁擠區域，以及商場內檢測到了一定水平的病毒。馬爾說，她計算出一個人吸入一個病毒顆粒大約需要15分鐘。據馬爾說：“令人感興趣的是，看到了可測量的數量，”馬爾說。“我認為這為避開人群增加了很好的證據。”

該報道稱，論文沒有說經過這些地區的人是否戴着口罩，戴口罩會防止傳播病人呼出的大部分病毒。