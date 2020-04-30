網絡充斥疫情提供攻台好時機 官方學者忽安撫不會擦槍走火引戰爭

網絡近期多有台灣海峽氣氛緊張內容。據北京學者閻學通分析安撫，無論南海和台海地區，目前都不會發生故意的擦槍走火事件，因為美中台都對軍事行動控制非常嚴格，即使發生擦槍走火，有關各方也能及時加以抑制，不致發展成為戰爭。據閻學通認為，中美之間的網絡數位技術競爭越強，彼此就越不會在自然地理、例如在敘利亞戰場上進行代理人戰爭式的爭奪，“這不是不想用代理人戰爭的策略，而是這種方式不適合在數字（數位）時代進行大國戰略競爭”。

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據中央社今天報道稱，北京學者指台海不會發生擦槍走火引致戰爭。北京清華大學國際關係研究院院長閻學通近日接受陸媒財新網專訪，針對2019冠狀病毒疾病疫情後全球政經秩序等議題提出看法。財新網今天刊出訪談內容，並介紹閻學通是中國外交政策、國家安全和中美關係領域的專家，也是中國國際關係學界倡導科學方法論、預測國際形勢及解析中外外交互動的重要學者。

澳大利亞前總理陸克文（Kevin Rudd）日前表示，中美兩大國的全球地位和領導力都在疫情期間遭到削弱；哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）近期則在專欄文章說，美國若無法在短期內有效控制疫情，中國很可能會進一步看輕美國，升高強硬處理台灣問題的動機。對此，閻學通表示，“陸克文的說法可能只對了一半。說疫情弱化了美國的全球領導力，這個說法成立，因為美國原先有世界領導地位，美國在抗疫中沒能發揮領導作用而遭到盟友的批評”。不過，閻學通也指出，“而中國原本就沒有全球領導力，一個不存在的領導力就不存在削弱和沒削弱的問題”。

該報道說，此外閻學通表示，“艾利森的說法存在邏輯上的問題。美國全球領導力弱化，並不必然意味美國在台灣問題上的態度軟化。面臨實力難以支撐全球領導時，（前總統）奧巴馬採取了‘轉向亞太’的戰略，收縮了全球戰線，將海軍力量的三分之二集中到了亞太”。閻學通學者說，奧巴馬減少在世界其他地區的軍事力量，但加強了在亞太的軍事力量。現任總統特朗普繼續了歐巴馬的戰略，制定“印太”戰略，將更多軍事力量部署在東亞及周邊。

據閻學通分析，“美國海軍在台海和南海的活動頻率是加大，而不是縮小。美國不願為全球抗疫投入資源，並不意味美國在支持台灣的問題上不願投入資源”。閻學通表示，“目前，美國是加大對台灣問題的投入，而不是減少。美國2020財年國防授權法案，是繼續派遣美軍艦隊‘常態化穿越台灣海峽’，並要求美國與台灣地區建立網絡安全機制”。

據財新記者提問，這次疫情期間，無論是中美對彼此的認知或雙方輿論的交鋒，都顯示愈發尖銳化的傾向。疫情過後，中美雙方管控在南海、台海等安全分歧的難度，是否可能進一步升高？雙方是否存在擦槍走火、甚至爆發公開對峙的可能性？閻學通回答說，“擦槍走火沒有引發大規模戰爭的可能性。所有的‘擦槍走火’，都是以擦槍走火為名來發動戰爭的。如果是真的擦槍走火發生，而雙方想防止戰爭的話，只要雙方一打電話、一溝通就解決了”。

據閻學通表示：“目前在南海和台海地區，都不會發生故意的擦槍走火，因為美國、中國大陸、台灣地區三方對軍事行動的控制都非常嚴格。所以說，首先，在這些地區發生擦槍走火的可能性非常小。其次，即便發生了擦槍走火，有關各方也一定能夠及時地把它抑制住，不讓它發展成為戰爭。”閻學通還提到，目前數位時代的兩極格局與冷戰時期的兩極格局有個重大區別，就是兩極戰略競爭的場域不同。

他說，冷戰時期，兩極戰略競爭的主要手段是代理人戰爭，是在自然地理土地上進行的競爭；數位時代的兩極戰略競爭則主要是在第四維、在網絡領域進行競爭。

閻學通認為，中美之間的網絡數位技術競爭越強，彼此就越不會在自然地理、例如在敘利亞戰場上進行代理人戰爭式的爭奪，“這不是不想用代理人戰爭的策略，而是這種方式不適合在數字（數位）時代進行大國戰略競爭”。