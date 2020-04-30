美國國會兩黨議員均眼盯武漢病毒研究所

隨着美國新冠病毒確診人數突破一百萬，全國死亡人數攀升至超過六萬，美國國會要求中國為全球疫情失控承擔責任的撻伐聲浪持續升高。眾議院共和黨領袖呼籲兩黨議員在返回華盛頓後，首要任務就是針對中國共產黨和世界衛生組織處理新冠病毒疫情的失責展開跨黨派調查。與此同時，兩名民主黨聯邦參議員致函美國國務卿蓬佩奧，要求國務院提供所有關於美國政府對有關武漢病毒研究所安全及管理憂慮的信息。

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據美國之音今天報道稱，武漢病毒研究所成為美兩黨議員關注焦點。

眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Rep. Michael McCaul, R-TX）星期二（4月28日）發表聲明稱：“我呼籲（眾議院外交事務委員會）主席就新冠病毒起源和傳播展開跨黨派的調查。”他的聲明說：“我認為，眾議院外交事務委員會針對中國共產黨以及世界衛生組織在譚德塞總幹事領導下所採取的行動展開調查，尤其是對疫情爆發初期的行動展開調查是適當且必要的。”據麥考爾稱，“如果我們不從歷史的錯誤中學習，我們註定還會重蹈覆轍。”

據該報道，麥考爾表示，他對大多數委員會成員都會支持共和黨的呼籲表示樂觀。麥考爾眾議員日前在接受美國之音採訪時說，兩黨在追責中國的議題上立場具有高度共識。而美國國會眾議院“共和黨醫師連線”共同主席洛伊眾議員（Rep. Phil Roe, R-TN）近日在接受美國之音專訪時表示，國會兩黨成員最早是在1月29日正式聽取美國衛生部門的簡報。他批評說，美國一開始從世界衛生組織那裡得到的是錯誤、甚至是虛假的信息。

據來自田納西州的洛伊議員稱“其中一個問題，我也希望能夠更詳細調查的是，我們從他們那裡得到的---講好聽一點是錯誤信息，但其實是虛假信息的問題，”洛伊眾議員接着提到了引起懷疑和猜測的武漢病毒研究所。他說，“我們至今都還不知道病毒的起源，”他說，“要記得，我們接收到那麼多的錯誤信息，一開始（病毒）據稱來自一個濕貨市場，後來我們知道在武漢有個四級病毒實驗室，他們現在正對一個人進行調查，也許他們是在實驗室里研究病毒，然後病毒可能外流出去，變成一號患者。但這些我們現在都還不確定。”

據美國之音，作為美國國會中少數具備醫生資格的議員，洛伊強調，病毒不分國界、政治傾向或種族。他說，中國醫生儘力了。洛伊說：“我認為中國的醫生已經盡了他們最大的努力試圖將信息與世界分享。不過，他們被中國政府打壓，我認為，現在中國政府必須向世界坦白，因為僅僅在美國，他們就已經讓我們花了數萬億美元的代價來應對疫情。”

截至4月29日為止，中國官方公布的新冠病毒確診累計個案達8萬4千多例，死亡人數為4600多人。新冠病毒全球感染人數逾318萬宗，美國、西班牙、意大利、法國、英國、德國、土耳其、俄羅斯和伊朗等九個國家的累計確診個案數字都大於中國的數字。

該報道稱，不過，洛伊認為中國目前提出的數據嚴重失實。洛伊說，“你無法相信任何從中國流出來的信息，因為有些信息相當荒謬。現在全世界正爆發大流行病，而你幾個星期前就宣稱自己已經沒有任何病例了，這說明了要麼你是在說謊，要麼你根本沒有進行任何檢測。”

就在國會計畫採取什麼行動向中國施壓的問題上，曾作為美軍派駐在韓國13個月並在其間到訪過中國、香港、越南和台灣的洛伊眾議員回答稱，美國必須從經濟着手，令中國感受到壓力。

來自佛羅里達州的共和黨聯邦參議員魯比奧（Sen. Marco Rubio, R-FL）星期二（4月28日）接受美國福克斯新聞台訪談時也表示，美國必須讓中國為這次疫情所造成的影響承擔責任，同時將美國的醫療物資供應鏈遷出中國。魯比奧說：“要追究他們（中國）的責任，其一辦法就是做我們無論如何都應該做的事情，那就是改變我們的生產方式，必須降低對他們的依賴。在這場大流行之後，你會看到越來越多的國家將醫療保健產品製造能力和其他產業放在首位。在發生危機、出現短缺現象，或被用來當作潛在的施壓籌碼時，他們將取締和限制這些產品的出口。”

魯比奧也談到，如果中國不將新冠病毒疫情“吹哨人”噤聲，他們也許就能阻止病毒傳播，因此，毫無疑問地，中國要為他們蓄意隱瞞信息的行為承擔責任。據魯比奧，“我們必須為新世界做好準備，提高我們自身以及為我們可以依賴的盟友和夥伴的能力。這顯然是中國共產黨要付出的代價，但無論如何我們都必須這麼做。”

該報道說，目前，向中國共產黨政府追責甚至索賠的美國議員主要是共和黨人。民主黨議員雖然抨擊中國政府缺乏透明並譴責北京打壓吹哨人醫生，但他們目前更多是把批評矛頭對準特朗普行政當局的抗疫措施。不過，兩位民主黨參議員在向行政當局問責的同時，把焦點對準了武漢病毒研究所。

民主黨聯邦參議員墨菲（ Sen. Chris Murphy, D-CT）和馬基（Sen. Edward Markey, D-MA）星期一（4月27日）聯名致函蓬佩奧國務卿，要求國務院提供所有有關美國政府對有關武漢病毒研究所安全及管理憂慮做出回應的信息。

《華盛頓郵報》的一篇文章之前披露說，早在兩年前，美國外交官在參觀了武漢病毒研究所後曾向華盛頓的國務院總部發了兩封電文，對該所的安全措施表示了擔憂。

報道稱，兩位參議員要求了解這些警告是否被行政當局忽視了。他們在信中稱，這些信息對於國會就目前的大流行病提出議案，防止未來再發生疫情爆發至關重要。

武漢病毒實驗室的中共黨委書記日前在接受中國官媒採訪時堅決否認造成全球大流行病的病毒是從其研究所外泄出去的。

美國國務卿蓬佩奧星期三（4月29日）呼籲中國政府允許美國和國際社會進入武漢病毒研究所進行調查。此前，眾議院外委會共和黨領袖麥考爾在接受美國之音專訪時也表示，希望中國政府不僅允許美國進入武漢當地的市場，還有武漢病毒學研究所。據麥考爾議員說，“我不認為他們是進行真正意義上的武器化研究，但裡面的研究員有可能意外地將病毒從實驗室外泄出去，然後進入了武漢的野味濕貨市場。這是令人極為關注的事情。”