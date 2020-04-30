胡錫進口出驚言：美國破百萬確診若在中國早就鬧革命

美國新冠肺炎確診病例29日突破百萬後，環球時報總編輯胡錫進推文譏諷說，這種情況若發生在中國，人民早就鬧革命了。胡錫進推文並附上美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情統計圖表，顯示美國確診病例已達100萬2498人，排名全球第一，遠遠超過排名第二西班牙的23萬2128人，首先爆發疫情的中國則以8萬3944人排名第10。不過中國有網友說，“胡先生說得沒錯，中共當局害怕人民一旦知道真相就會造反。這就是中共在疫情數據上造假的原因”。

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據中央社今天報道稱，美國確診破百萬，胡錫進說：若在中國早就鬧革命。

美國的新冠肺炎確診病例29日突破百萬後，中共對外官媒環球時報總編輯胡錫進推文譏諷說，這種情況若發生在中國，人民早就鬧革命了。胡錫進29日在推特（Twitter）發文說，美國的2019冠狀病毒疾病確診病例已超過100萬，美國政府對不起美國人民與全世界。但美國的領導人很幸運，因為美國人民可以忍受，如果這種情況發生在中國，人民早就鬧革命了。

推文並附上美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情統計圖表，顯示美國確診病例已達100萬2498人，排名全球第一，遠遠超過排名第二西班牙的23萬2128人，首先爆發疫情的中國則以8萬3944人排名第10。

針對美國總統特朗普事後推文表示，美國確診破百萬的唯一原因是“我們的檢測比世界其他國家都好得多”，胡錫進引述這則推文並譏諷說，特朗普竟將確診100萬例視為成就，充分顯示這位美國領導人根本沒有罪惡感。中國人民稱政客的這種說法是“把喪禮變成婚禮”，民眾對此最為厭惡，但是“美國人民脾氣真好”。

該報道說，此外，對於特朗普今天聲稱“中國會竭盡所能讓我輸掉選舉”，胡錫進下午再推文諷刺：“特朗普先生，沒有中國，你不可能贏得選舉。首先，我們向美國提供醫療物資，因此您可以誇耀美國擁有世界上最多的呼吸機。其次，中國已成為您轉移國內憤怒的目標，因此您可以將自己的所有過錯都歸咎給中國。”

據中央社說，胡錫進的觀點引來不少回應，許多人顯然未被說服，其中網友“LIFETIME視界”說，“胡先生說得沒錯，中共當局害怕人民一旦知道真相就會造反。這就是中共在疫情數據上造假的原因”。

胡錫進曾被外媒形容為“中國對外第一砲手”。他在28日透過網絡社群宣布，由於美國向中國“甩鍋”，進一步惡化了中美關係的氛圍，“老胡作為站在最前線的將士之一，必然要火力全開，反擊美國的各種誣陷，狠戳美國跳得最高的那些政治精英的痛處”。

中央社說，中國大外宣系統近日數度直接點名批評特朗普，甚至對其言行語多嘲諷，與以往刻意繞過特朗普僅批評其官員的作風明顯不同。