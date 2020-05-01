“六四天網”黃琦身陷囹圄 年邁垂危母親盼最後相見當局嚴控不為所動

中國知名維權人士“六四天網”創辦人、川震後率先披露災區“豆腐渣”工程的中國知名維權人士黃琦被處12年徒刑身陷囹圄，高齡八旬老母蒲文清身患絕症自知來日無多，發文“最後告白”盼當局網開一面，讓母子能見面彼此不留遺憾，中央社說，但中國當局至今仍不為所動。

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據中央社今天報道，黃琦入獄垂危母盼面敘，中國當局作梗不為所動。

中國知名維權人士黃琦因被處12年徒刑身陷囹圄，高齡八旬老母蒲文清身患絕症自知來日無多，發文“最後告白”盼當局網開一面，讓母子能見面彼此不留遺憾，但中國當局至今仍不為所動。

該報道綜合美國之音（VOA）、德國之聲（DW）與自由亞洲電台（RFA）消息，高齡87歲的蒲文清上月11日發文說，她罹患糖尿病還有蔓延擴散的腫瘤，加上急性牙髓炎，整個臉部、牙齒全腫，幾乎吃不下飯，自知在世的的日子所剩無幾。消息說，四川維權人士陳雲飛透露，黃琦的母親垂危，呼吸困難，每天得靠着供氧維生，黃母的面容泛著青紫，“這就是死人斑”，真是讓人辛酸。

報道稱，即使如此，中國當局對黃母的監控仍毫不手軟。消息指出，蒲文清家裡常駐着24小時看管她的醫護，樓下有另批人蹲點監視，蒲文清說，當局不準她和朋友見面，不準上北京，不準見黃琦，不準接受媒體採訪，也不準請人權律師，聘請律師還得經過當局同意。消息說，儘管蒲文清病痛纏身，但仍意志堅定認為黃琦是被人構陷而含冤入獄。

消息援引四川維權人士謝俊彪指出，黃琦去年底轉巴中監獄服刑，獄方起初以頭3個月嚴管為由拒絕家屬探視，後來暴發新冠肺炎疫情被禁止懇親，不久前，蒲文清曾致電巴中監獄獄政科楊姓科長，希望能按規定每月和黃琦電話聯繫，卻被打回票。

消息指出，黃琦1999年架設捍衛人權的“六四天網”網站；2003年因煽動顛覆國家政權罪被判有期徒刑5年；2008年汶川大地震曾揭露豆腐渣工程；去年7月，四川省綿陽市中院以故意泄露國家秘密罪及為境外非法提供國家秘密罪判處有期徒刑12年，剝奪政治權利4年。

消息說，黃琦不服判決，母親極力為他奔走到北京上訪。由於黃琦是六四天網的創辦人，他的被捕和獲刑與年邁母親的頑強上訪，受到輿論廣泛關注。

報道說，目前黃琦被關押在四川巴中監獄第四監區，健康情況也令人擔憂，因黃琦腎功能衰竭。並罹患冠心病、腦積水等多種嚴重疾病。