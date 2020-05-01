外媒稱五一假期讓中國旅遊業枯木逢春

中國疫情下謹慎開啟了五一小長假刺激經濟的行動，全國各地有限度迎接長時間禁足隔離後嚮往外游的中國居民。終於不再網絡“雲遊”了，腳踏實地前往外面，為國內簡易啟動的旅遊加註了消費動力。據一項調查顯示，71.5%受訪者表示疫情結束後穩定一段時間再外出旅遊；以都市游、郊區游為代表的中短途國內旅遊率先恢復，並逐步擴大至跨市、跨省游，定製、親子、自駕等新型旅遊消費潛力會得到極大釋放。

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據路透社今天報道稱，五一假期讓中國旅遊業枯木逢春：終於不再“雲遊”了

高度依賴現金流、中小企業佔比達七成以上的旅遊業，無疑是受新冠肺炎疫情衝擊最為慘重的代表性行業。多數旅遊企業業務以國內游、出境游、入境游三大板塊為主，但疫情席捲全球，所有業務全線停滯，“含着淚活下去”成為旅遊企業在疫情下的寫照。

隨着中國防控形勢的好轉，諸多旅遊企業曾寄希望於清明小長假復蘇國內游板塊，但由於彼時境外輸入病例居高不下，各地政府針對疫情實行分級防控措施不同，多數跨省人員往來依然受限，加之“全國性文體活動及跨省跨境旅遊等暫不恢復”的官方表述，讓旅遊業一度感到“倒春寒”。

路透社引據一份中國旅遊研究院的專項調查顯示，71.5%受訪者表示疫情結束後穩定一段時間再外出旅遊；以都市游、郊區游為代表的中短途國內旅遊率先恢復，並逐步擴大至跨市、跨省游，定製、親子、自駕等新型旅遊消費潛力會得到極大釋放。

中國交通運輸部周四預計，“五一”期間全國營業性客運量將會環比前期明顯增長，預計共發送旅客超過1.17億人次，日均超過2,336萬人次，約為去年同期日均水平34.8%。其中，鐵路方面預計日均發送旅客500萬人次，約為去年同期水平的三分之一；民航方面預計日均發送旅客58萬人次，約為去年同期33.2%。

據該報道稱，疫情期間，全國多家景區在互聯網平台舉辦“雲遊”直播活動，以吸引眾多遊客參與。戴斌指出，適時推動線上旅遊推廣，要實現線上種草和線下打卡的有效轉化，要考慮等市場恢復以後，原有的“人設”是否還能找回來。

京津冀三地周三傍晚宣布下調突發公共衛生事件應急響應級別，故宮博物院和國家博物館當晚即宣布將從5月1日起有序開放，同時也強調，實行預約、錯峰、限流參觀。

報道說，旅遊企業遇到的打擊不僅僅發生在中小企業身上，大型旅遊企業的日子也不好過。中國國旅(601888.SS)上周三發布2020年一季報顯示，一季度營業收入76.36億元人民幣，同比減少44.23%；凈利潤虧損1.2億元，同比降低105.21%。與其他行業不同，旅遊行業的恢復仍需要遊客有心理恢復期，加之目前海外疫情依然嚴峻，諸多旅遊企業的海外游業務板塊仍為零，因此，整個行業若恢復到疫情之前，恐怕仍需要不短的時間。

該報道說，中國社會科學院旅遊研究中心周二發布的《新冠肺炎疫情下的旅遊需求趨勢調研報告》顯示，72.4%的人群今年有旅遊計畫，國慶節和暑期或成出遊高峰。受疫情影響，28.3%的人群取消了原行程，16.7%計畫改期，9.1%更改了旅遊目的地。隨着國內疫情平穩，人們對旅遊關注度穩步提升，9.4%的人群在疫情中制定了新的旅遊計畫。