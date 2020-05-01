彭定康促英派團武漢了解疫情 責中聯辦角色論毀「一國兩制」

前港督彭定康指中共不可信，籲請美國自行派遣軓家團隊到武漢了解疫情真相，而英國與中共是不會有「黃金時代」；就中國港澳事務辦公室和中央駐港聯絡辦公室(合稱「兩辦」)自稱不是香港基本法22條規限的中央部門，並對香港有監督權，彭定康認為，這是明目張膽地違反《中英聯合聲明》，破壞香港的高度自治和已故領導人鄧小平訂定的「一國兩制」，籲請英國和其他國家密切關注。

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英國人權組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）昨在網頁上載港英年代最後一任港督彭定康發給英國外相藍韜文的信函，彭定康駁斥中國駐英大使劉曉明指責西方在武漢肺炎一事上污名化中國的「戰狼外交」，指中國在疫情初期隱瞞事實是證據累累，並着英國謹記，它現在是與既危險又不道德的中共打交道，勸英國派遣不同的專家團隊到武漢探求事實，並遊說其他國家仿效。

雖然中英兩國在2015年簽署價值400億英鎊的商業合同，被指是中英關係進入「黃金時代」，但彭定康說，與中共不會有「黃金時代」，英國只須記着，現在與之合作的，是在共產獨裁政權之下的中國，過程中，必須保持清醒，以免被謊言和偽善蒙蔽。

彭定康又說，中共在各國努力抗疫時收緊對香港的管治，亦證明它不可信。他續稱，中聯辦聲稱可對香港事務行使監督權，是破壞北京政府賦予香港高度自治的承諾，批評中聯辦有意破壞鄧小平的「一國兩制」構思。

他又說，港府因參與示威而拘捕15名民主派人士後，曾與一些公民社會代表交流，後者憂慮，當局的行動只是一個開始，料想中共日後會大舉取消民主派人士的參選資格，甚至是取消選舉；制定嚴苛的國家安全法例，以嚴重削弱香港法治；更會繼續以選擇性檢控來嚇怕市民，對市民行使集會自由造成致命打擊。

他促請英國盡責關注中方違反中英聯合聲明的問題，並密切監察中方嘗試削弱香港法治和敗壞9月舉行的立法會選舉的過程，並敦促其他國家關注。

中方不點名指責蓬佩奧信口雌黃

中國駐港機構暫未回應彭定康的信件，但按中方近日的做法，相信是日內的事。

而在美國國務卿蓬佩奧再次評論香港情況，並反對在香港製定嚴苛的國家安全法例後翌日，中國外交部駐港特派員公署發言人不點名地予以抨擊，以及表示強烈譴責和堅決反對。發言人說，美國政客信口雌黃、造謠污衊，再次暴露出他們根深蒂固的破壞一國兩制、搞亂香港、進而利用香港對中國內地進行滲透破壞、分裂顛覆、遏制中國發展的險惡用心，但必將失敗。

發言人強調，維護國家安全是全面準確貫徹「一國兩制」方針的核心要求，是香港特區根據基本法必須履行的憲制責任，也是確保香港長治久安的根本保障。