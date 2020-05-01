擔憂新冠第二爆發 中國全面檢測

中國進行從學校到企業的全民測試

擔憂新冠疫情第二爆發，特別是無癥狀患者和輸入傳染，中國各省進行全面檢測。

廣告 繼續瀏覽後續

自從去年年底中國爆發新冠疫情，隨後讓世界上超過300萬人感染後，目前中國新冠疫情受到初步控制，中國現在每天進行數以萬計的核酸測試 ，目標就是竭盡全力阻止新冠疫情第二爆發。

李克強總理領導抗擊新冠疫情小組近期呼籲加大全國檢測力度，現在每天繼續爆出輸入型新冠感染病例，另外無癥狀患者 傳染他人也是個問題。

中國工廠提高 核酸測試劑生產量，方便個人在網絡上購買，滿足那些需要工作旅行者在乘坐飛機前或者入駐旅館前使用。

中國已經開始從學校到企業的進行全民測試，如浙江一所中學已經測試超過2萬名學生和教師，在北京的新浪集團設有專門測試房間，另外北京有駕車測試，廣東對超過3萬名計程車司機進行了核酸檢測。

中國官方消息顯示在4月初全國每天有生產400萬盒試劑的能力，但是中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友發出警告說測試只能到達50% 到70%的可信度。

面對國際上對中國生產新冠病毒測試劑可信度的質疑，向法國和意大利出口測試劑的中國廠商上海之江生物集團向法新社確保其產品可信度為90%。