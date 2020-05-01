文革陰魂傳新刮 多間大學惡啟調查 罪挺方方連帶扒底反送中

中國武漢作家方方發表武漢封城日記引發國際關注後，發文挺方方的教授相繼遭到五毛網軍起底舉報。繼湖北大學教授梁艷萍被校方調查後，海南大學昨天也宣布調查已退休的詩人王小妮。中國網絡多有文革陰魂不散的尖銳批評。

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據中央社今天報道稱，多名挺方方教授遭起底舉報，詩人王小妮被查。

消息說，作家方方發表武漢封城日記引發國際關注後，發文挺方方的教授相繼遭到五毛網軍起底舉報。海南大學30日宣布調查已退休的詩人王小妮。該報道綜合中國網絡訊息，截至目前，這波因為反制方方而興起的網絡文字獄，除了梁艷萍、王小妮被查，遭五毛網軍點名的還有湖北大學文學院院長劉川鄂、華中師範大學文學院副院長譚邦和、南昌大學教授靜婭等人。

近期，只要被方方在微博點贊的發文教授，均被網軍鎖定起底，翻找其過去發文內容有無“不當言論”。多名被捲入的教授已清空自己微博的所有發文避禍。

該報道稱，近日一再緊咬方方打筆戰的微博大V“地瓜熊老六”，上午還截圖發文笑稱：“方方點贊的帖子很有意思，被方方一點贊，方方的朋友們趕緊都刪帖了。”

網絡訊息顯示，梁艷萍被查後，中共上海市委宣傳部主管的黨媒新民周刊官方微博小編，4月27日發文嗆：“湖北大學博導梁艷萍，我們來扒（起底）你了”，還聲稱“中國對於言論管控是寬鬆的，不然方方早被收拾了…寬鬆的環境能讓更多人被揪出來…”由於新民周刊作風向來較開明，這篇“獵巫”文章引發大批網友批評。當晚，新民周刊官微發文稱“小編已換”。

王小妮事後只是在微博轉發這場風波並稱“我想新民周刊犯什麼病了，剛剛聲明小編已換”，經方方轉發王小妮的發文後，王小妮就被網軍鎖定起底。據網絡截圖，王小妮曾在2014年轉發台灣太陽花學運、香港佔中運動的圖文，就被網軍舉報挺台獨、港獨；她還有數篇發文也被指控侮辱前中共領導人毛澤東。

該報道指出，對此，海南大學官方微博4月30日發表聲明稱，針對網友反映該校已退休教師王小妮個人微博發表不當言論的問題，學校已成立專項工作組對相關情況進行核查。

王小妮是知名的朦朧派詩人，2005年進入海南大學教書，早已於2012年退休。她事後已清空其微博所有內容。

對此，方方昨天再博轉發一篇題為“誰來認定所謂的不當言論？”的文章，並摘出一段內容，批評大學查教授言論的行徑。文章稱：“對一個教授的所謂不當言論成立專門調查組，是高校（大學）的恥辱。這將打開潘朵拉魔盒，逼迫每一個群體都會跟風站出來排隊表態，支持方方認同方方視為大逆不道，反對方方咒罵方方得到獎賞，倘是如此，大學將變得一片死寂，每個人只能戰戰兢兢唯唯諾諾滿嘴謊言。”

中央社說，不過這篇文章也被投訴違規，已遭微信下架。