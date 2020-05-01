方方再提筆 反制極左五毛叫囂

武漢作家方方於大疫期間撰寫封城日記60篇而聲名大噪，這些內容轉譯英德文版計畫海外發行之際，極左五毛髮動圍剿，停筆封城日記的方方又再度發文與他們展開攻防，包括反擊台灣前立委邱毅。方方近日透過微博發文指出：“那些攻擊我的人以團夥方式，在網上‘人肉’支援過我的一些朋友，對他們發起圍剿。所以，我想，還是由我自己來面對吧。”

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據中央社今天自台北報道，反制極左五毛叫囂，方方再發文打筆仗。消息稱，武漢作家方方於大疫期間撰寫封城日記60篇而聲名大噪，這些內容轉譯英德文版計畫海外發行之際，極左五毛髮動圍剿。

繼湖北大學教授梁艷萍被校方調查後，海南大學昨天也宣布調查已退休的詩人王小妮，這波因為反制方方而興起的網絡文字獄，被五毛網軍點名的還有湖北大學文學院院長劉川鄂、華中師範大學文學院副院長譚邦和等人。

方方近日透過微博發文指出：“那些攻擊我的人以團夥方式，在網上‘人肉’支援過我的一些朋友，對他們發起圍剿。所以，我想，還是由我自己來面對吧。”方方說，引發這一系列的事件的唯一原因，所有針對自己的或針對他人的攻擊，都因這本日記而起，清理那些質疑內容，以儘可能的耐心再次說明，也為人生作一份備忘錄。

首先有關於日記的出版被質疑是美國出版社約稿，包括方方聲稱，前立委邱毅披露向方方約稿的美國出版社與美國中情局關係密切，誣陷她是漢奸，方方指出，這是“收穫”雜誌而不是所謂美國出版社的約稿，最初不是日記，而是為封城所做的紀錄，所以，它沒有必要像日記一樣“放在抽屜里”。

方方也回應邱毅的指控說，台灣的邱毅自詡文人可以隨心所欲，而她早已說明日記是收穫雜誌的約稿，他卻胡說方方“語焉不詳”，然後編造是美國某家與中情局關係密切的出版社約稿，誣陷方方是漢奸，“如此睜眼說瞎話栽贓構陷，足見此人之人品”。

中央社說，至於最多人質疑她連載紀實內容都是聽說的，方方則說，很多記者的採訪跟她一樣，他們採訪醫生搶救過程，不可能人在現場，只能聽醫生陳述，就像很多記者藉由網絡採訪她，即使沒見到方方本人，不能說這樣一類的採訪是假的，或者這就是謠言，方方說，“我想，這應該是個常識問題”。

方方反將極左五毛一軍說：“在他們看來，每一個人，都必須實地調查，才可能會有真實。那麼，如果我反問一句：你們並沒有到我家查看，又是怎麼知道我足不出戶？或者怎麼知道我道聽塗說？很顯然，你們是從網上得到有關我的資訊。”方方指出：“既然你們可以從網上得到我的資訊，我同樣也能從網上得到他人的資訊，是不是？這個道理真的很簡單。”所以重點在於，某些人說全是謠言，但這麼多天來，根本沒有人具體指出過哪一點內容失實；所有紀錄只有很少的小誤差，而在即將出版的書中，已經做了訂正。

而方方在連載日記里提及的“醫生朋友”，她說，日記編輯成冊在前言向4位醫師致謝，他們都是微信圈裡的友人，有了他們對疫情深入的介紹和專業知識的講解，自己的封城紀錄更加豐富。方方指出，這4人來自武漢的3家大醫院，都在一線工作，不僅是專家，有的還是負責人，不便透露個資，也很擔心會給他們的工作造成困擾，所以全部以“醫生朋友”替代，幸虧當初有所警惕，不然，他們全都會被連累，“現今想來，真是有萬幸之感”。

中央社說，又因中新社副總編、武大校友夏春平來採訪時，給她20個N95口罩，見獵心喜的極左五毛狠批她特權併到處洗板，連累夏春平也被舉報肉搜，方方說，“真正是欲加之罪，何患無詞！”方方表示，夏春平好意相贈的口罩她一半分給了同事，其他朋友也有口罩相贈，隨即轉手給了工作單位里的司機，因他們常在外頭跑更需要防護。“這樣的特權是不是有點可笑？何況我還分給了他人”。

方方說：“我也是受困居民，20個口罩算是校友對我的援助如何？援助給我的口罩，我也援助給了更需要的人。災難期間，大家同舟共濟，這種相互援助，跟‘特權’毫無關係。”

中央社說，回顧逾半個世紀前的文化大革命，她感嘆：“50多年過去了，我們以為歷史已經走遠，不料我們仍在歷史之中。學生舉報老師、大字報、掛牌子、扣帽子……全都回來了。”方方說：“左派中一些人墮落為極左，再墮落為網絡流氓，現在又成為一場新運動的急先鋒。那個最早因私利而把整個左派拖到溝里去的人是不是如願了？”

此外，她也曾在3月25日武漢封城日記的完結篇痛批極左五毛：“極左就是中國禍國殃民式的存在！他們是改革開放最大的阻力！如果聽由這股極左勢力橫行，放縱這種病毒感染全社會，改革必定失敗，中國沒有未來。”

該報道說，方方撰寫的武漢封城日記海外版，將以德文與英文發行，其中德文版的封面因黑色口罩圖樣搭配副標題“來自新冠危機始發城市的禁忌日記”，遭遇極左五毛排山倒海的抨擊而改版。

英文版譯者美國加州大學洛杉磯分校教授白睿文（Michael Berry）的微博也被極左五毛蹂躪，留言咒罵他“你翻譯的越多，美國人死的就越多，你加油”、“這白皮豬是一個洋垃圾，驅逐出境，讓他回自己國家集體免疫去吧”，即使白睿文也曾翻譯中國作家葉兆言的小說“一九三七年的愛情”、余華的“活着”和王安憶的“長恨歌”等小說。

中央社另據英國廣播公司（BBC）消息，中國媒體評論人陳季冰分析，他觀察許多方方的批評者抱持“家醜不外揚”的心態，他們大概認為，批評中國可以，但得是自己人批評，外人不應該、也沒有資格對中國的事情指手畫腳。據BBC另指出，也有網友在微博貼文指出，“如果連方方日記都容納不下，那就只剩一種讚揚的聲音，遲早有一天，你讚揚得不給力也會成為一種罪狀”。