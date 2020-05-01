是否遭習近平誤導 特朗普如此答：有些事情發生了

美國經濟活動因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）而受到嚴重影響，美國總統特朗普（Donald Trump）4月30日被問及在疫情訊息方面是否被中國國家主席習近平誤導時，他未有正面回應，僅說“有些事情發生了”。據香港媒體指，特朗普這番言論有可能令人讀出另一層意思，就是中國在通報疫情訊息方面誤導美國，以此打擊美國經濟。

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據香港01今天報道，就新冠肺炎被問是否遭習近平誤導，特朗普答：有些事情發生了。

美國總統特朗普4月30日出席在白宮舉行的每日疫情記者會。《華盛頓郵報》報道說，當特朗普被問及是否相信中國國家主席習近平誤導他時，他表示：“有些事情發生了。有些事情發生了。”

據特朗普稱：“我不想說誤導與否。我想讓你知道，我的意思是，我希望在不久的將來的某個（時間）點可以給你答案。不過我要告訴你，看一看這個世界在1.5個月前及2個月前發生了什麼事。我們的經濟是全球史上最強的。然後突然間，我必須關閉經濟活動。我必須關閉這個國家。”

特朗普指他不排除派遣美國的調查員前往中國查明發生什麼事，了解“中國是否犯了一個錯誤，或者是否從一個錯誤開始，然後他們犯下另一個（錯誤），或是有人故意做了某些事。”