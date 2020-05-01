歐盟表態顯贊同調查新冠病毒源頭並呼籲中國配合

隨着愈來愈多國家要求追查新冠肺炎病毒起源，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）接受美國CNBC電視台專訪時，也首度表態支持此一行動，認為將有助於改善預警系統，並呼籲中國配合調查。

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據自由時報今天報道稱，歐盟也表態！籲中國配合調查武漢新冠肺炎病毒源頭。

繼美國、澳大利亞、瑞典、德國和英國政府或國會，表明支持對新冠肺炎病毒展開獨立調查後，馮德萊恩星期四向CNBC表示，她希望中國與歐盟和其他國家合作，深入調查病毒如何產生，以建立能夠真正發揮作用的早期預警系統，為下次疫情來臨做好準備，據她指出，“這對我們所有人都很重要，你永遠不知道下一個病毒何時開始。”

歐盟執委會主席馮德萊恩也敦促各國必須從此次危機中汲取教訓，提高透明度。例如，歐盟應建立更健全的數據系統，來應對類似武漢肺炎的疾病流行，此次疫情結束後就應着手開始。至於是否擔心歐盟因此打壞與中國的關係，馮德萊恩直言不這麼認為，“因為這關係到整體的利益”。

據該報道稱，歐盟近日飽受外界抨擊，被指屈服於中國壓力，軟化原本指控中國利用疫情散布假消息的報告。雖然歐盟官方駁斥相關控訴，但外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrel）並未否認中國曾就此事提出關切。