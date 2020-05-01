疫情與商機 中國兩月對外猛賣口罩及其它

新冠肺炎疫情全球蔓延，中國抓住防疫商機，3、4月共出口價值人民幣712億元的防疫物資，其中包括278億枚口罩。中央社說，不過，中國官方未特別提及國外退貨的相關物資金額數量。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，中國抓住疫情商機，兩個月出口近3千億台幣防疫物資。

中國海關總署今天在官網發布，3月1日至4月30日，全國共驗放出口主要防疫物資價值712億元人民幣。這些物資包括：口罩278億枚，防護服1.3億件，2019冠狀病毒檢測試劑盒7341萬人份，紅外線測溫儀1257萬件，呼吸機4.91萬台，病員監護儀12.4萬台，護目鏡4363萬副，外科手套8.54億雙。

4月份以來，中國出口防疫物資呈明顯成長態勢，日均出口額從4月上旬的約10億元，增至近期日均30億元以上，一個月內持續成長逾3倍。

該報道稱，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）爆發以來，多國向中國採購防疫物資，但陸續傳出品質不佳的消息，中國制口罩更被歐盟列為“嚴重”警示產品。

中國海關總署在新聞稿中強調，持續加大違法違規出口防疫物資行為查處力度，嚴厲查處不合規出口防疫物資，並提醒企業在出口相關防疫物資時必須嚴格履行如實申報責任，否則不放行出口，或予以沒收、罰款等，也可能追究刑事責任。