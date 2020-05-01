美國威脅出手對華報復 第一階段貿易協議堪憂

美國政府正在考慮對中國採取報復措施，讓中國對新冠病毒疫情進行賠償。據白宮高級官員說，消除中國持有的美國債務不在考慮之列。美國媒體透露，美國對中國報復，美中第一階段貿易協議或淪為新冠疫情的受害者。

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據華爾街日報今天報道稱，美中第一階段貿易協議也淪為新冠疫情的受害者。第一階段中美貿易協議基於中國購買大量美國產品的承諾，而不是中國工業、關稅或彙率政策的重大改變。新冠疫情暴露了這項協議的風險。

據該報道，2019冠狀病毒病(Covid-19)已經擾亂了全球各地的貿易流動和經濟活動。所以，中美之間改善貿易關係的希望因此受到干擾也就不足為奇了。

“第一階段”中美貿易協議基於中國購買大量美國產品的承諾，而不是中國工業、關稅或彙率政策的重大改變，因此該協議此前一直備受懷疑，即便是在正常時期也是如此。中國購買量的大幅增加可能只會改變貿易流動和推高美國商品的價格，而不是為美國商品創造新的凈需求。

如今，新冠病毒疫情已經表明，在一個全球物流網絡脆弱、疫情迅速蔓延的世界裡，對有管理的貿易進行如此大規模的擴張可能會有多麼困難。

據華爾街日報稍早稱，新冠疫情讓美中關係愈加緊張，甚至在疫情得到控制後也不能立即緩解。原因有三：首先，這種病毒源自中國，還有人懷疑病毒來自武漢的實驗室，加上中國在疫情初期應對不力，這些都加劇了不信任；其次，隨着疫情蔓延，白宮和國會越發認為美國在醫療物資供給上過於依賴中國，可能採取修正措施；最後，有觀點認為中國以疫情為借口打壓政治異見，讓美國國會更加憤怒。

據香港經濟日報稱，中美1月簽定中美貿易戰第一階段協議，雙方同意停止進一步加征關稅，並降低部分原有關稅。中方又同意增加採購2,000億美元美國產品。不過，美國首季經濟萎縮4.8%遠遜預期，出口與企業投資大減，加上特朗普威脅再加關稅，中美貿易戰第一階段協議落實基礎，恐已不復存在。

據美國之音今天報道，美國政府正在考慮對中國採取報復措施，讓中國對新冠病毒疫情進行賠償。白宮高級官員說，消除中國持有的美國債務不在考慮之列。