胡海峰露面 罕拍片促麗水旅遊

中國“五一”長假到來，前國家主席胡錦濤之子、浙江省麗水市委書記胡海峰發布名為《胡海峰邀您游麗水》的視頻，並粉墨登場，親自旁白，介紹麗水風光，向全國遊客發出邀請，獲不少網民“點贊”。

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據星島日報今天說，胡海峰拍片介紹風光，邀遊客游麗水。消息稱，這則麗水市廣播電視總台出品的2分43秒短視頻，以“春暖花開”開篇，通過胡海峰在當地實地走訪，帶出麗水的詩畫田園。滿頭白髮的胡海峰，用深情的語調、標準的普通話介紹說：“春暖花開，風光不與四時同。我們的旅遊，所有的業態，現在都在復蘇當中。”

據該報道稱，視頻拍出唯美風格，取景花了不少心思，當中有胡海峰與當地旅遊業者座談的片段，但拍得輕鬆自然，打破“領導視察”的刻板畫面。視頻最後，胡海峰向全國遊客發出邀請：“在最美的季節，我們期待着您的到來。歡迎全國的遊客朋友們，都能夠走進麗水，暢遊麗水。麗水歡迎你。”