蝗蟲壓境大門口 中國聯合巴基斯坦撲殺

中國官方日前發布緊急通知稱，4000億沙漠蝗蟲恐隨季風於6、7月間進攻中國。中國國家發改委、農業農村部等11部門26日聯合印發相關通知，要求各地加強監測，確保糧食安全。

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據上報今天報道稱，中國大動作護糧！聯合巴基斯坦撲殺蝗蟲。消息說，中國指出巴基斯坦境內正形成第二波蝗蟲群

因應中國的鄰國巴基斯坦沙漠蝗蟲災害嚴重，中國國務院聯防聯控機制28日召開記者會，談到中巴兩國聯手抵抗第二波蝗災，將進行大面積滅殺。據中國農業農村部國際合作司司長隋鵬飛說，他們相當重視東非、南亞等地的沙漠蝗蟲災害，也擬定一系列支援巴基斯坦的方案。

該報道說，隋鵬飛說，他們3月9日提供第一批農藥、機械和防疫物資到巴基斯坦，到4月25止，總共派送了30萬公升農藥和50台裝備。他指出，目前巴基斯坦境內蝗災的演進形勢和專家推測大致相同，第二波蝗群陸續形成，也正是援助的藥物藥械派上用場、開展大面積滅殺的好時機。隋鵬飛表示，東非的沙漠蝗災也在持續發展，中方已經做好援助準備。“從長遠來說，我們還要抓緊落實在巴基斯坦援建‘巴中植物病蟲害防控可持續治理中心’，以及協助其他有關國家。”