追責求償 美國醞釀對“主權豁免”動刀

據《華盛頓郵報》30日援引政府匿名官員提供的消息說，美國政府高級官員正在考慮對中國採取報復措施，讓中國對新冠病毒疫情的全球大爆發進行賠償。多個政府機構的高級官員計畫星期四（4月30日）開會討論這個問題，情報機構的官員也將參加。一個討論內容是剝奪或限制中國的“主權豁免”（sovereign immunity）。

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據美國之音報道稱，美國多個政府機構的高級官員報告星期四（4月30日）開會討論對華追責求償問題，美國情報機構的官員也將參加。一個討論內容是剝奪或限制中國的“主權豁免”（sovereign immunity）。《華盛頓郵報》的報道說，美國總統特朗普已經同助手們私下討論了這個問題，目的是方便美國政府或疫情受害人向中國提起訴訟，要求賠償。曾任特朗普集團高層負責人的索里亞爾（George Sorial）參與了針對中國的集體訴訟。他對《華盛頓郵報》說，已經與白宮高級官員討論了限制中國主權豁免的問題。

政府官員透露，另一個可供考慮的選項是取消中國持有的美國國債，但不清楚特朗普總統是否支持這樣做。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）30日對路透社說，白宮並沒有考慮消除中國持有的美國國債。他說，“美國債務責任所擁有的充分信任和信譽是神聖不可侵犯的。其它就不用說了”。

特朗普總統29日對路透社說，他在考慮讓中國為疫情爆發承擔後果的不同選項，並說，“我能做很多”。

特朗普總統27日在白宮記者會上說，美國將尋求讓中國為美國造成的經濟損失賠償數千億美元，並說他在考慮懲罰中國的額外措施。在回答美國是否要求中國進行金融賠償的問題時，特朗普說，“我們可以做比這個更容易的事”，“我們有辦法去做比這容易很多的事情”。

該報道指，有評論人士指出，美國政府懲罰中國的努力可能只是搭建政治舞台，還會遭到中國的報復。美國戰略與國際研究中心高級顧問肯尼迪（Scott Kennedy）對《華盛頓郵報》說，“讓中國進行賠償的機會在零和沒有之間”，“如果你的目標是真正了解新冠病毒的來源與擴散、終止這場疫情的全球大爆發、恢復經濟增長並防範未來的危機，你就必須讓各國政府和不同的利益相關人（stakeholder）進行合作”。