黑龍江疫情病例多 習近平常委會點名後國務院今又通報

中國國務院疫情聯防聯控機制今天通報黑龍江省兩起群聚疫情，並列舉4大問題，嚴詞抨擊黑龍江多家醫院先後發生院內感染，持續時間長，感染病例多，社會影響惡劣，為防控成果帶來新壓力。據黑龍江衛健委今天通報，4月30日新增確診病例5例（牡丹江），均為境外移入關聯性無癥狀感染者轉為確診病例。黑龍江近期躍為大陸疫情最嚴重地區後，4月29日被中共總書記習近平點名要求加強防疫。

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據中央社今天報道稱，中國國務院通報黑龍江群聚疫情，嚴批4大問題。該通報指出，黑龍江哈爾濱市發生武漢肺炎聚集性疫情，4月2日，87歲陳姓患者至哈爾濱市第二醫院入院治療，肺部CT顯示雙肺炎性可能。4月6日轉至哈爾濱醫科大學附屬第一醫院發燒門診，收入呼吸科住院治療。而陳姓患者4月10日診斷為確診病例，轉入黑龍江省傳染病防治院治療。其後陸續確診數十名關聯性病例和無癥狀感染者，其中包括上述醫院的數名醫務人員，引發聚集性疫情。

該通報並指出，黑龍江牡丹江市發生聚集性疫情。4月16日，牡丹江市康安醫院先後報告疑似病例2例，4月18日診斷為確診病例。其後，陸續確診多名關聯性病例，其中包括牡丹江市康安醫院、牡丹江市北方醫院數名醫務人員。

中國國務院的通報列舉黑龍江兩起醫院群聚疫情暴露出的4大問題：一、對疫情防控形勢認識不足。哈爾濱、牡丹江作為口岸城市，未能充分認識“外防輸入、內防反彈”的嚴峻形勢，對境外移入疫情“風險認識不足，存在厭戰情緒和麻痹鬆懈思想”。二、院前防控措施存在薄弱環節。一是入境人員未實施14天集中隔離管理，“國門”源頭疫情管控措施不夠嚴格，導致入境人員中存在感染者漏檢可能；兩市聚集性疫情傳播源頭均是近期經海關入境人員。二是社區防控措施未能有效落實，如哈爾濱聚集性疫情就是陳姓病患聚餐引起。

三、核酸檢測工作未能按要求及時開展。四、院內感染防控措施落實不力。

報道稱，中國國務院通報因此對各地和醫療機構提出4點要求：一是深刻認識疫情防控面臨的嚴峻形勢；二是落實常態化疫情防控要求；三是進一步提高病毒核酸檢測能力；四是繼續落實醫療機構院內感染防控基礎。

黑龍江近期躍為中國疫情最嚴重地區後，4月29日被中共總書記習近平點名要求加強防疫。

中國國務院昨天派出督導組前往黑龍江，指揮督導黑龍江完善和加強防控工作措施，今天即通報列舉4大問題。