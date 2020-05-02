中國極大憤慨 指責美國駐聯合國代表團推特挺台灣入聯

中國今天對美國駐聯合國使團昨天發布推特公開挺台灣參加聯合國做出強烈抗議，並指責美國干預中國內部事務。美國使團推特指控聯合國取締台灣不僅是對台灣驕傲的人民的侮辱，也是違背聯合國的原則。該推特還說聯合國允許所有聲音說話。中國譴責美國踐踏一個中國原則，並強調中華人民共和國是中國唯一合法代表，台灣是中國不可分割的領土。美國在聯合國外交使團的挺台推特並沒有確指台灣是否應當加入聯合國。

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據法新社今天發自紐約聯合國消息，中國在抗議聲明中對美國 “明確支持台灣地區參加聯合國”表示“強烈憤慨和堅決反對”。中國抗議說，這是對中國主權和領土完整的“嚴重侵犯”，而這則推文“嚴重干涉中國的內政”。

中國駐聯合國使團發出聲明作如上的抗議。該聲明說：“世界上只有一個中國。中華人民共和國政府是代表整個中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。”該聲明補充強調說，在聯合國內部“嚴格遵守”一個中國原則。

美國駐聯合國代表團在周五早些時候在網上發布的推文指出，聯合國成立於75年前，其宗旨是允許“所有聲音都在此講話”。美國駐聯合國使團的推特還說說：“聯合國取締台灣不僅是對台灣驕傲的人民的侮辱，也是違背聯合國的原則”

據法新社，近期，美國使團發表推轉了一系列信息，強調台灣對這一新冠病毒疫情大流行的反應是世界的榜樣，指出台灣在世界衛生組織中應有一席地位。

在新冠病毒疫情大流行開始之前，世衛組織與台灣之間的關係就很緊張，但在過去三個月中更加惡化了。台灣被世界衛生組織排除在外。此前台灣在世界衛生組織中一直享有觀察員地位，直到2016年蔡英文上台後，蔡英文拒絕承認台灣屬於中國統一之下的一個中國原則。

美國在聯合國使團發表此推特的背景，恰是中美關係之間日益緊張，華盛頓指責北京是病毒傳播的根源，並且隱瞞了造成全球危險的疫情實情。