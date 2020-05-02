劉曉明：李文亮不是吹哨人 中國不是病毒起源

中國駐英國大使劉曉明近日接受英國廣播公司節目訪問時表示，已故武漢醫師李文亮並非疫情吹哨人，中國也未隱匿疫情。劉曉明並強調，中國不是病毒起源，不能因為疫情在中國發現就指責中國。中國官方媒體今天報告劉曉明接受採訪的文字內容。

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據中央社今天報道稱，中駐英大使說：李文亮非吹哨人，中國不是病毒起源。劉曉明4月28日接受英國廣播公司（BBC）“尖銳對話”（HARDtalk）節目專訪。根據中國新聞網等陸媒今天轉載的專訪文字實錄，劉曉明在受訪時被問到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）是否起源於中國、當局是否隱匿疫情等問題。劉曉明宣稱，病毒最早發現於武漢並不等於起源於武漢，病毒可能源自任何地方。“不能因為中方暴發疫情就指責中國，要看到中國竭盡所能努力抗疫。中國是病毒受害者，中國不是病毒製造者，中國也不是病毒源頭”。

據該報道，對於外界質疑中國隱匿疫情，劉曉明則說，湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先於2019年12月27日上報不明原因肺炎病例。中國衛生部門和疾控中心在4天後，“以最短的時間通知了世界衛生組織並與其他國家共享信息”。劉曉明並強調，李文亮不是“吹哨者”，“張繼先醫生比李醫生早3天向衛生部門報告”；“張醫生通過正常渠道向衛生部門報告，但李文亮則在朋友圈傳播相關信息。在任何國家，如果出現極其危險的未知病毒等情況，都可能引起恐慌”。

劉曉明聲稱，警方傳喚李文亮，向他提出警告，要求他停止在網上傳播疫情訊息，“這不能稱為‘隱瞞’”。劉曉明表示，有關李文亮的事已有結論，中國中央政府接到報告後，即向武漢派出調查組，武漢市公安局決定撤銷對李文亮的訓誡書。“李醫生被追認為烈士，被授予很高的榮譽”。

節目主持人追問，中國最近幾周正在全世界掀起一場假消息和宣傳攻勢，包括中國駐法使館官網宣稱法國老人在養老院里被拋棄，承受痛苦，孤獨地死去；中國外交部官員在社群媒體上散布“陰謀論”，稱美國軍人將病毒偷帶到中國。“為什麼中國要宣傳這樣的假消息？”據劉曉明則回應，不是中國散布假消息，“如果將中國領導人、中國外交官和中國大使的表態與美國領導人、美國外交官和美國大使做一個比較，你就會發現誰在散布假消息”。

據該報道說，被問到疫情造成的中美外交危機有多嚴重時，他則說“我們有充分的理由與美方保持良好關係，但這應該建立在相互信任、合作而不對抗的基礎上，雙方需要相向而行”，“中國不是美國的敵人，美國的敵人是新冠病毒，美國應該找對目標”。