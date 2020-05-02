港媒指再有兩名警方高層涉嫌知法犯法 市民高叫「反貪污、捉陶輝」

繼助理警務處長陶輝被揭發涉嫌違規租住「牌照屋」、僭建及無牌經營旅館後，香港傳媒再揭發更多警隊高層醜聞，指警察機動部隊校長莊定賢和新界北總區警司韋華高的住宅同樣涉嫌僭建，前者更涉嫌霸佔官地和盜取警方用作阻隔、俗稱「雪榚筒」的交通錐。

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警方在傳媒報道陶輝涉及多宗違規行為四天後，仍沒有公開響應相關指控，引起部分市民不滿，在昨(1日)晚的沙田商場「和你sing」活動現場，靠近商場中庭的逾百名市民除了高呼「光復香港，時代革命」等口號外，還高叫「反貪污、捉陶輝」。

有關口號與上世紀七十年代捉拿貪官葛柏相似。七十年代中期以前，香港警隊貪污情況嚴重，總警司葛柏為逃避內部調查而於1973年6月潛逃英國，引起輿論嘩然，市民發起「「反貪污、捉葛柏」運動，觸發廉政公署於翌年成立，並引渡葛柏歸案。

《蘋果日報》今天報道，警察機動部隊校長莊定賢(David Jordan)所住單位有僭建物，其花園內則藏有警察常用的「雪糕筒」，部分「雪糕筒」更用作在官地霸佔車位之用。大律師指出，私藏公物已觸犯盜竊罪，而用「雪糕筒」在官地霸佔車位則有機會觸犯《道路交通條例》。上址有人表示，莊定賢現時身在英國。

另外，曾在反修例示威中指一名被警員打至倒地的抗爭者為「黃色物體」的新界北總區警司(行動)韋華高(Vasco Williams)，其住址亦懷疑僭建一個面積約500呎的頂樓加蓋屋。韋華高未回應事件。

警方表示，會了解莊定賢取用「雪糕筒」一事，至於其他指控則不予置評。