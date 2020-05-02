澳總理指無證據顯示新冠病毒源於中國實驗室 仍促調查疫情起源

澳大利亞總理莫里森說，他沒有證據表明新型冠狀病毒來自中國武漢的一個實驗室。莫里森此前呼籲對此次冠狀病毒疫情展開全球調查，這激怒了中國政府。中國駐澳大利亞大使表示，中國消費者可能會抵制澳大利亞的牛肉、葡萄酒、不再來澳大利亞旅遊和讀大學，以回應這一要求進行調查的呼聲。莫里森政府成員稱這是“經濟脅迫威脅”。澳大利亞總理仍然敦促應該調查新冠肺炎病毒疫情的起源。

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據路透社報道稱，澳洲總理稱沒有證據顯示新冠病毒源於中國的實驗室，敦促調查起源。澳大利亞總理莫里森說，他沒有證據表明新型冠狀病毒來自中國武漢的一個實驗室。莫里森此前呼籲對此次冠狀病毒疫情展開全球調查，這激怒了中國政府。

美國總統特朗普周四說，他相信冠狀病毒可能來自中國的一個病毒實驗室，但是他拒絕描述他所說的看到的證據。

莫里森周五表示，澳大利亞沒有支持這一理論的信息。他還表示，這種困惑支持了他推動就了解疫情是如何開始的、然後在全球迅速蔓延展開調查。

該報道稱，澳大利亞總理莫里森在堪培拉的一次新聞發布會上被問及特朗普的言論時說:“我們目前掌握的情況並不能說明這可能是(病毒)來源。”莫里森說，“我們沒有任何證據表明這是可能的來源，儘管在這種環境下你不能排除任何可能性，”他說，“我們知道它始於中國，我們知道它始於武漢，最可能的場景是來自野生動物濕市場，但這是一個需要徹底評估的問題。”

路透社說，武漢病毒學研究所否認了冠狀病毒來自其實驗室的說法。武漢是最先發現這種病毒的城市。

大多數科學家現在說，這種病毒起源於野生動物，蝙蝠和穿山甲被認為是可能的宿主物種。

該報道指出，自4月中旬澳洲政府開始爭取對疫情展開國際調查的支持以來，澳大利亞和中國之間的關係一直緊張。北京認為呼籲調查是美國牽頭的反對中國努力的一部分，但莫里森說，世界需要確切地了解發生了什麼，以防止再次出現這樣的疫情。到目前為止，新冠肺炎疫情已經造成20多萬人死亡，並使全球大部分經濟陷入停頓。

據莫里森說:“這就是為什麼了解發生了什麼是如此重要，以確保我們能夠防止這樣一場範圍廣泛的全球性災難再次發生。”

路透社稱，中國駐澳大利亞大使表示，中國消費者可能會抵制澳大利亞的牛肉、葡萄酒、不再來澳大利亞旅遊和讀大學，以回應這一要求進行調查的呼聲。莫里森政府成員稱這是“經濟脅迫威脅”。